La otra violación y asesinato de una adolescente que también conmocionó a Media Agua

El violento crimen de Yoselin Rodríguez, de 11 años y que conmocionó a la localidad de Media Agua en las primeras horas del 2022 trajo a la memoria de muchos vecinos y sanjuaninos el femicidio de Antonia de los Ángeles Brizuela. La muchacha de tan solo 17 años fue abusada sexualmente, golpeada y luego tirada a un canal en esa zona de Sarmiento en el año 2003. Tiempo de San Juan contó el episodio en "Historias del Crimen" y gracias a eso lograron detener en abril del 2021 a uno de los asesinos que estaba prófugo en Río Negro.

El 31 de Mayo del 2003, Antonia salió a bailar al boliche La Valentina, ubicado en la Villa Media Agua, con su medio hermano, José Sosa, y su amiga Paola Poblete; y luego se sumó Vanesa, una hermana mayor de la joven. Luego del baile, al desencontrarse con el resto, la muchacha se quedó sola y afuera del lugar comenzó a hablar con un grupo de jóvenes, entre los que estaban Roberto Fabio Menéndez, Jesús Antonio Mereles, Carlos Alberto Arredondo y otro muchacho, al que señalaron como Carlos Andrés Baigorria.

Ya era 1 de junio y era tarde y la casa de Antonia estaba lejos, por lo que le pidió a Menéndez (con quien tenía más confianza) que hiciera el favor de acompañarla. Y ese fue el comienzo de una noche que terminó con la muerte de la joven. Luego de un plan macabro ideado por los hombres, en inmediaciones de la calle Maurín y el puente Centenario, Menéndez y alguno de sus amigos tomaron por la fuerza a la chica y la arrastraron por una huella. Más tarde le quitaron el pantalón y toda su ropa interior, para finalmente abusarla sexualmente.

Arredondo llegó más tarde a ese lugar y escuchó las voces de sus amigos. Entró por la huella y al asomarse donde estaban ellos, vio a Menéndez y a otro de los jóvenes sujetando de la cabeza y los brazos a Antonia, a la vez que Mereles la sometía y más tarde Menéndez le dio una trompada a la chica para que no se resistiera.

Arredondo contó que les gritó. Los otros lo miraron y en ese instante dejaron de agredir a Antonia. Ella ya estaba desmayada. Mereles y Menéndez se pusieron de pie y la tiraron al cauce. Luego a bordo de las motos escaparon en dirección a Media Agua.

Cuando jamás volvió a casa su familia denunció su desaparición en la Comisaría 8º. Los días transcurrieron sin rastros ni noticias de Antonia. Hasta que llegó el 9 de junio. Los policías de Sarmiento, los de la Brigada de Investigaciones y los peritos hallaron en el canal el cuerpo semidesnudo de la joven. Por los alrededores encontraron el otro zapato, el pantalón y la ropa interior. Eso eran indicios más que suficiente de que la adolescente había sufrido un ataque sexual antes de morir. La autopsia determinó que la adolescente murió producto de una asfixia por inmersión y las laceraciones en su espalda revelaban que la habían arrojado al cauce.

Este es Roberto Fabio Menéndez, que permanece preso en el penal de Chimbas

Los detenidos

En noviembre de 2012, Roberto Menéndez y Jesús Mereles –que tuvo que regresar a la provincia- fueron llevados a juicio en la Sala III de la Cámara Penal y Correccional. En el debate, Carlos Arredondo cambió su declaración inicial y dijo no recordar. Esto igual no alcanzó para favorecer a los acusados, puesto que otros testigos los complicaron.

En los alegatos, la fiscal Leticia Ferrón de Rago pidió que inicien una causa penal contra Arredondo por falso testimonio, además solicitó que envíen el expediente al juzgado de origen para que investiguen el grado de participación de Carlos Andrés Baigorria y a su vez que se detenga de inmediato a Mereles.

El tribunal compuesto por los camaristas Ricardo Alfredo Conte Grand, Héctor Antonio Fili y Eugenio Roberto Barbera condenó a prisión perpetua a Menéndez y Mereles. El primero de éstos fue llevado a la cárcel, no así el segundo que siguió en libertad. Es que hasta que no quedara firme la sentencia, no podía ser detenido porque violaba sus garantías.

Esta medida fue el salvoconducto para que Jesús Antonio Mereles permaneciera un tiempo en San Juan y de un día para otro desapareciera.

Mereles, recapturado.

Finalmente el 13 de abril del 2021, Mereles fue recapturado en la ciudad de Catriel, en Río Negro. En ese lugar se había ocultado desde el 2012. Fue personal del Cuerpo de Investigación Judicial de Cipolletti quien lo detuvo, luego de cruzar datos a partir de una nota de Historias del Crimen publicada en este medio, que lo dejó al descubierto.

