Viene el juicio al sanjuanino acusado de quemar y matar a su madre, la mujer que lo adoptó

Empezarán a juzgar al joven del barrio Aramburu que está acusado de prender fuego y matar a su propia madre. El caso es calificado de femicidio y revela la dramática historia de una mujer que adoptó a ese chico, que lo dio todo por él y así también sufrió golpizas y maltratos por parte de él. El debate comenzará el lunes y pueden condenarlo a prisión perpetua.

Ella se llamaba Liliana Mabel Loyola y tenía 64 años cuando falleció el 9 de enero de 2019 en la terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga producto de las graves quemaduras que sufrió en el 40 por ciento del cuerpo. El que deberá responder por esa trágica muerte es su hijo adoptivo Juan Eduardo Echegaray Loyola, un muchacho de 30 años con pasado en las drogas, con antecedentes por robo y que ya estuvo preso en el penal de Chimbas.

Será juzgado desde la próxima semana por los jueces Silvina Rosso de Balanza, Maximiliano Blejman y Víctor Muñoz Carpino de la Sala II de la Cámara en lo Penal y Correccional. La fiscal de cámara de Marcela Torres promoverá la acusación contra Echegaray Loyola por el delito de femicidio, que no es otra cosa que un homicidio en contexto de violencia de género.

En la causa quedó al descubierto que esto no era nuevo. Según el expediente, Liliana Loyola llevó una vida sufrida. Primero por los maltratos de su padre, después por las golpizas de su marido –del cual se divorció – y por último por la violencia ejercida por su propio hijo. Eso la convirtió en una mujer sumisa y depresiva. Los testimonios señalan que amaba demasiado a su hijo Juan y siempre lo consentía a pesar de sus humillaciones y el terror que le tenía. Los familiares y amigos de la mujer declararon que el muchacho, desde que era niño hacía lo que quería, le exigía dinero e insultaba a su mamá.

En la adolescencia, el chico comenzó a drogarse y su perfil violento se tradujo en golpizas contra su madre cada vez que ella no le daba plata. Esto fue una constante. Aun así, ella no lo abandonó jamás, incluso cuando tuvieron que internarlo o las veces que cayó preso. Pero él volvía a la casa para martirizarla. Hay testigos que aseguraron que escucharon como la amenazaba de muerte o la golpeaba. Una vecina le escuchó decir: “vos a mí me vas a dar todo lo que yo te pida o te voy a matar”.

En la causa quedó acreditado que el 29 de noviembre de 2018, Juan Echegaray Loyola llegó a su casa en el barrio Aramburu, Rivadavia, y encontró a su madre en la cama. Ahí le exigió dinero y, como ella se negó, éste se puso furioso. Comenzaron a discutir, en esos momentos él roció alcohol sobre el cuerpo de la mujer y le prendió fuego. Después se conmovió, la llevó cargando hasta la bañera y largó el agua. Llamó a su papá y le dijo que su mamá había tenido un accidente. Al rato llamaron al 911 y pidieron una ambulancia para trasladarla al hospital.

Liliana Loyola tenía lesiones en el 40 por ciento del cuerpo por quemaduras en el cuello, torso, brazos y piernas. La mujer intentó encubrir a su hijo y en principio aseguró que se había quemado sola por una vela encendida que tenía al lado de su cama. Su estado de salud empeoró. El 13 de diciembre de 2018, la mujer se quebró y le contó a su hermano Esteban que no se trató de un accidente, que en realidad su hijo la había quemado viva.

Días más tarde, ese hermano denunció el hecho en la Policía y Juan Echegaray Loyola empezó a ser investigado por tentativa de homicidio. Para entonces, el joven desapareció y permaneció prófugo durante días. Antes fue a la casa, la limpió y buscó borrar huellas. El 9 de enero de 2019, Liliana Loyola murió en el Hospital Marcial Quiroga. Ese día en horas de la noche, el hijo se entregó y quedó detenido.

Los testimonios de familiares, amigos y vecinos respaldaron la versión de que Juan Echegaray Loyola era violento con su madre. Las pericias también confirmaron que la mujer no tuvo un accidente, sino que le arrojaron alcohol etílico y le prendieron fuego.

Juan Echegaray Loyola primero se negó a declarar, posteriormente dio una versión para despegarse. Aseguró que el día del hecho estuvo en el dique y que, cuando llegó a su casa, vio que salía humo del dormitorio de su madre. Según su relato, entró y encontró a su mamá envuelta en llamas, fue ahí que la auxilió, la llevó a la ducha y llamó a su padre para trasladarla al hospital.

Desde el próximo lunes, Echegaray Loyola será juzgado por el femicidio en la Sala II de la Cámara en lo Penal y Correccional. Y de ser encontrado responsable del crimen, puede darle prisión perpetua.