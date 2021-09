¿Cómo sigue el bebé de 9 meses que se quemó con agua hirviendo?

El pasado miércoles, un pequeño de 9 meses debió ser trasladado en vuelo sanitario hacia el Hospital Rawson con quemaduras en su cabecita, tórax y en ambos brazos, luego de sufrir un accidente doméstico.

Según informaron, el pequeño fue trasladado al Servicio del Quemado del Hospital Marcial Quiroga y se encuentra estable. Afortunadamente las heridas no fueron tan graves como se pensó desde un principio, por su estado no es considerado paciente de riesgo y no necesita asistencia respiratoria.

Noticias Relacionadas Un bebé de 9 meses fue trasladado en vuelo sanitario ya que tiene el 40% de su cuerpo quemado

El episodio ocurrió en horas de la tarde del pasado miércoles 22 de septiembre. Luego de que se le cayera agua hirviendo encima, el pequeño fue asistido en el Hospital Tomás Perón, de Rodeo.Posteriormente fue trasladado en vuelo sanitario al Hospital Rawson.