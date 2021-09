A 17 años de la desaparición de Raúl Tellechea: el mismo pedido en un nuevo escenario

Un 28 de septiembre como este pero de 2004, Raúl Tellechea desapareció sin dejar rastros y su familia inició una histórica causa en la Justicia Federal por desaparición forzada, que finalmente fue elevada a juicio hace unas semanas atrás. El ingeniero y empleado de la Mutual de la UNSJ había denunciado irregularidades en la mutual que no sólo involucraba a miembros de ese organismo, sino también a ex funcionarios provinciales.

Según sostuvo en todo momento la familia, Tellechea había descubierto malversaciones de fondo dentro de la mutual e incluso había llegado a discutir con algunos de los implicados. Lo cierto es que después de eso nunca más se supo de él.

Tras caer en manos de la justicia ordinaria y la investigación no avanzara (en siete años los ex directivos de la Mutual de la Universidad Nacional de San Juan no fueron llamados a indagatoria), la causa pasó al fuero federal en 2012 y tuvo a varios implicados durante el proceso de instrucción. Finalmente, el juez que comandó la investigación, Leopoldo Rago Gallo procesó a 10 personas, entre ellas un ex jefe de la Policía y ex funcionarios provinciales.

Luis Héctor Moyano (secretario de Desarrollo Humano y presidente de la mutual), Miguel del Castillo, Luis Alonso, Eduardo Oro, Vicente Alberto Flores, Sebastían Cortéz Páez, Francisco González (ex jefe de Policía), Mario León (comisario) y otras dos personas más, una de la mutual y la otra de la Universidad Nacional de San Juan, quedaron en la mira.

Acorde manifestó el fiscal Francisco Maldonado, Tellechea sabía de las irregularidades que existían dentro de la mutual y por ello, durante la madrugada de ese 28 de septiembre de hace 17 años atrás "decidieron secuestrarlo", utilizando los servicios del ex policía Alberto “Lali” Flores, quien "fue el último recurso para evitar que Tellechea ejerciera su poder de incriminación pública contra los exdirectivos".

Maldonado sostuvo que se obró "con apoyo del Estado", al punto de que este “actuó sobre sus instituciones a fin de que los responsables de la desaparición de Tellechea no pudieran ser investigados ni sancionados”. En este contexto, hizo hincapié en el papel de la Policía, comandada por González, y el rol de funcionarios públicos que tenían al momento del hecho, Moyano y Oro.

Para el fiscal, "Flores participó del secuestro de Tellechea" y no sólo eso sino que “presionó y amenazó a testigos con el objetivo de presentar a la víctima (Tellechea) como un prófugo de la Justicia”. Además, Maldonado sostuvo que fue cierto lo que le dijo Cortez Páez (arrepentido) a un hijo del ingeniero en un encuentro entre ambos: le contó detalles del secuestro, cautiverio y muerte de su padre, debido a que fue una de las personas que lo cuidó en un departamento del Barrio San Martín.

Este martes, los familiares de Raúl Tellechea se manifestará una vez más aunque esta vez -después de tantos años de lucha por saber la verdad- lo harán con un escenario diferente, casi en las puertas del juicio oral y público. Ahora resta que el Tribunal Oral Federal fije una fecha específica para el comienzo del proceso judicial que mantendrá en vilo a la provincia.

"No creemos en que la Justicia sea lenta, en un principio fue demasiado lenta, yo diría que iba a contramano pero hoy en la Justicia Federal está avanzando, depositamos un poco de confianza, vamos a dejar de marchar cuando los responsables de la desaparición de mi papá cumplan la condena", manifestó uno de los hijos de Rául, Gonzalo Tellechea. Fue en el 2020, cuando el triatleta olímpico marchó con los suyos a pesar de las restricciones de pandemia.

Los procesados, uno por uno: ¿de qué se los acusa?

El ex jefe de Policía Miguel González y el ex jefe de Investigaciones, Roberto León están acusados de colaborar para desviar la investigación con ocultamiento de pruebas, manipulación de testimonios y pruebas periciales, y la desaparición de grabaciones de escuchas telefónicas con el sólo fin de que no descubrieran el crimen.

A Aurora Isabel Ahumada, ex empleada de la mutual de la casa de altos estudios, la acusan de declarar falsamente que vio a Tellechea días después de que desapareció; mientras que a Juan Marcelo Cachi, también ex empleado de la UNSJ, se cree que ayudó a Luis Moyano, ex titular de la mutual, para que éste pusiera en práctica el plan junto a los otros involucrados para desaparecer al ingeniero.

Esos otros implicados son Miguel Del Castillo, Rubén Eduardo Oro y Luis Alonso, todos de la comisión directiva de la mutual.Estos últimos fueron procesados en la causa mucho antes, lo mismo que el ex policía Alberto “Lalo” Flores, una suerte de seguridad privada y “matón” que tenía contactos con Moyano. Otro acusado es Sebastián Cortéz Páez, el arrepentido que declaró que Tellechea estaba secuestrado, que se murió mientras lo tenían en cautiverio y que lo enterraron el río.