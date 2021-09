La defensa del trapero acusado por el crimen en Chimbas aseguró que no estuvo en la balacera

Un día después de haberse entregado a la Justicia, la defensa del principal acusado por la muerte de Matías Emiliano Maurín Vargas sostuvo que el trapero detenido, identificado como Nahuel Sosa, no estuvo presente al momento de la balacera mortal del domingo último en la Villa del Sur en Chimbas.

El abogado que representa al joven de 19 años, Jorge Olivera Legleu, manifestó a los micrófonos de Radio Sarmiento que hay elementos de prueba que sostienen que su defendido estuvo en otro sitio cuando ocurrió el enfrentamiento de bandas. "Mi defendido dijo que no estuvo presente en el lugar del crimen y se presentó voluntariamente ante las autoridades por consejo de la defensa y luego de una decisión consensuada de su familia", expresó el letrado.

Asimismo y a pesar de algunos vecinos que ubicaron al excéntrico sospechoso en la escena, el defensor adelantó que se valdrán de varios declaraciones testimoniales para respaldar su versión. "Durante el proceso vamos a acreditar con distintos testimonios que Nahuel Sosa no estuvo en el lugar del hecho", agregó.

Respecto a los hechos vandálicos que se sucedieron desde el domingo en la noche en la vivienda de Sosa, domicilio que hasta el momento es custodiado por personal de Infantería, Olivera Legleu detalló que la familia de su patrocinado debió marcharse de la vivienda por los disturbios que allí se produjeron.

Un video que publicó este medio, en exclusiva, muestra cómo personas que serían del entorno de la víctima atacaban con piedras la casa desde los techos de los fondos vecinos. De igual modo, cuando Tiempo de San Juan concurrió el lunes a la mañana al punto del conflicto, los allegados de 'Pochi' Maurín lanzaron piedras a los policías que cuidan el lugar.

El fiscal de la UFI de Delitos Especiales que interviene en el caso, Adrián Riveros, había comentado que un testigo en particular fue clave para identificar a Sosa, aunque indicó que no podía revelar su identidad. Sobre esto, el defensor declaró: "Estoy en contra de que no pueda ver su rostro porque el testigo siempre tiene que dar la cara y es necesario saber de quién se trata".