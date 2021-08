En Usno: un trabajador murió por la manipulación de un explosivo

Víctor Eugenio Cortez (28) fue hallado sin vida el pasado jueves por la mañana en la fábrica donde trabajaba en Usno, Valle Fértil. En aquella ocasión dijeron que habría fallecido por la manipulación de material explosivo y finalmente fue así, desde la justicia confirmaron que el joven manipulaba gelomino (gelamon - explosivo plástico). Además, fiscalía tiene una presunción de lo que ocurrió, pero quieren confirmar con el informe del perito que hizo la autopsia.

Según explicó el fiscal interviniente en la investigación, Adrián Riveros titular de la UFI Nº3 de Delitos Especiales, el joven salió de trabajar, fue a la casa de su ex novia (supuestamente ella no dejó ver a su hijo), de ahí se dirigió a hacer unas compras y volvía a su casa como siempre, pero no fue. Al parecer, Víctor caminó de Villa San Agustín hasta Usno -son cerca de 15 kilómetros- para ir a la sociedad donde trabaja.

En la empresa, este agarró un ‘ladrillo’ de gelamon (Internet: pertenece a la familia de los explosivos tipo gelatinoso de muy alto poder rompedor y que posee una excelente resistencia al accionar del agua, está compuesto por una masa semiplástica constituida por una gelatina de nitroglicerina-nitrocelulosa). Con un cuchillo cortó un pedazo (el elemento cortopunzante y los restos del gelamon estaban en la escena), aparentemente lo puso a la altura de su pecho, el material estalló y le provocó la muerte; explicaron los investigadores.

Desde la justicia informaron que hay varios indicios de que el joven se autoagredió, porque en su cuerpo había “pequeños tajos” en su muñeca derecha y había una soga. Pero los fiscales están a la espera del informe de la autopsia del perito de la Morgue Judicial y así confirmar esta terrible muerte.

Se corroboró que la víctima, Víctor Cortez, trabajaba en esta empresa y lo hacía en el sector de estudio de rocas. Es decir, que no manipulaba este explosivo, pero si sabía dónde quedaba ubicado.

Otro dato que aportó la fiscalía, es que le han pedido a la empresa la autorización de la ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados) para manipular estos explosivos, pero desde la sociedad no han entregado ninguna documentación. Por esta razón, el Ministerio Público Fiscal cree que no tienen tal aprobación. Cabe destacar que en la empresa se halló aproximadamente 250 kilos de gelamon.

Si se corrobora que la empresa no tiene la autorización correspondiente, la fiscalía podría enviar la causa a la Justicia Federal porque es considerado un delito maniobrar materiales explosivos sin permiso.