Hallan en Concepción a un anciano sin vida: el hecho está siendo investigado

Este lunes por la mañana efectivos de comisaría 2da se toparon con un macabro hallazgo en el interior de una vivienda en la localidad de Concepción - Capital; un señor de unos 80 años fue hallado sin vida.

Según informaron fuentes policiales, los primeros policías que actuaron en la escena entraron por el fondo y se encontraron que la puerta estaba abierta. Tomaron las medidas de seguridad correspondiente y llamaron para verificar si había alguien en el interior, nadie respondía, entraron y en una habitación se toparon con el jubilado tirado en el piso ya sin signos vitales.

Este hecho ocurrido en calle Moteagudo, fue al mediodía de este lunes. Una sobrina fue a la casa de este señor y no le atendía, a ella le habría parecido rara esta situación y llamó al 911; por esta razón la Policía fue por el lugar.

En la casa no había nada revuelto, a las pesquisas les pareció raro que la puerta del fondo haya estado abierta, expresaron. Por ello la UFI Delitos Especiales investiga el caso.

Los investigadores también expresaron que el señor aparentemente llevaba unas 4 horas fallecido. Además, no se pudo confirmar el nombre de este anciano, ya que no había documentación de él en la vivienda. Es decir que hasta ahora sería un NN. La justicia ya sabría su nombre (vecinos y allegados lo dieron a conocer), pero no lo dieron a conocer.

El NN fue enviado a la Morgue Judicial para hacer la autopsia correspondiente y verificar la o las causas de su muerte.