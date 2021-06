El frustrado asalto a un taxista en Rawson y el trágico fin de un ladrón

“Baja acá y ya sabes lo que tenés que hacer para que éste no hable…” La frase sonó a un ultimátum. Las miradas decían mucho y a la vez nada, como el filo de ese cuchillo y la bala de ese revólver oculto, listo para disparar. Y fue ahí que la vida y la muerte se cruzaron frente a frente encarnados en un ladrón y en un taxista durante eternos y trágicos segundos que hicieron más oscura la fría noche del 15 de junio de 1975.

Pocos recuerdan hoy lo que sucedió esa noche, pero las páginas de la historia policial de San Juan cuentan que ese día un tachero salvó su vida y un ladrón inició un camino a la muerte de siete días de agonía. El desenlace inesperado de un hecho que comenzó con un asalto arriba de un taxi y que acabó en un asesinato en Rawson.

No estaba en los planes de Pedro Celestino Sánchez que eso ocurriera. No se piensa en eso a la hora de salir a robar. El ladrón siempre se va de ganador y el riesgo es de la víctima. “El Machete” lo sabía bien. Los recortes periodísticos de la época señalan que Sánchez cargaba con el asesinato de un almacenero de apellido Izza, cometido en el violento atraco a su negocio en Rawson. Por ese crimen lo condenaron a 15 años de cárcel y pasó al menos 10 años preso en el penal de Chimbas.

Una mala idea

Fogueado por sus 40 años y su fama de maleante, esa noche del 15 de junio de 1975 “El Machete” salió con un amigo dispuesto a hacer dinero. Se pararon en la esquina de las calles Mitre y Caseros, en la zona céntrica sanjuanina, aguardando una potencial víctima.

Eran las 23 de ese día domingo y por calle Mitre apareció un taxi. Miguel Ángel Fernández a esa hora recorría el centro a bordo de su auto Dodge buscando pasaje. Sánchez y su amigo le hicieron seña. El taxista paró y los dos hombres subieron rápido al coche. “Al barrio Güemes, Rawson”, ordenaron.

El fallecido. Este es Pedro Celestino Sánchez, el hombre que murió baleado. Foto publicada en Diario de Cuyo.

Acostumbrado al mundo de la calle, no intuyó que los ocasionales pasajeros tramaban algo. El tachero tomó por avenida Ignacio de la Roza al Oeste, después por calle Paula Albarracín al Sur. En cuestión de minutos ya estaban en calle Vidart. Lo extraño fue que pasaron por el frente del barrio Güemes y no llegaban a destino o los pasajeros no le pidieron que se detuviera.

Fernández preguntó adónde iban. Uno de los hombres respondió: “seguí, seguí más adelante”. Recorrieron un trecho por Vidart hasta que llegaron a un descampado sin iluminación. Ahí empezó lo peor. El hombre que viajaba detrás suyo, lo tomó por la espalda, le apoyó un cuchillo el cuello y exigió que apagara las luces del auto.

Fueron directos, le dijeron al taxista que era un asalto. Sin perder tiempo, uno de los ladrones se puso frente al volante y empujó al chofer al medio, mientras que el otro se acomodó a su costado derecho sosteniendo el cuchillo en su cuello.

Con uno de los ladrones manejando, retomaron el camino hacia el Sur por Vidart y así llegaron a calle 5. Estacionaron el coche en una zona desolada, lejos del caserío. Preguntaron dónde estaba la llave del baúl. Fernández dijo que estaba junto a la llave de arranque, entonces ordenaron que la sacara y descendiera. “Baja acá y ya sabes lo que tenés que hacer para que éste no hable…”, sentenció el delincuente que estaba frente al volante, dirigiéndose a “El Machete” Sánchez.

Reacción inesperada

“El Machete” descendió primero, con el cuchillo en una mano. Lo que no se percató, como tampoco su cómplice, fue que Fernández ya había tomado su revólver calibre 32 corto que llevaba detrás del apoyabrazos.

En esos instantes, el taxista pensó que no tenía opciones. Era su vida o la de los ladrones. Apenas bajó del coche y dio unos pasos, giró su cuerpo y apuntó el arma contra Sánchez, según la causa judicial. Le largó un tiro a quemarropa. A la par del estruendo, se escuchó el alarido de Sánchez.

El disparo le impactó en el abdomen. “El Machete” Sánchez igual se mantuvo en pie y corrió en dirección al Oeste. Fernández entre tanto largó un segundo tiro al aire para asustar al otro asaltante. Este bajó desesperado del taxi y, al ver que su compañero huía, también emprendió la fuga rumbo al Este en medio de la oscuridad.

A pesar de los nervios, el taxista no perdió la cordura y subió presuroso a su auto para dirigirse a la Seccional 6ta de Rawson. Allí contó a los policías sobre el asalto y que hirió a uno de los ladrones. Para entonces, “El Machete” Sánchez ya había llegado a la casa de su hermano José, en Villa San Damián. “Prestame una cama, tengo frío. Me han pegado un tiro en la panza”, suplicó. Ante la pregunta de qué le había pasado, afirmó que no sabía y que no lo molestara.

José Sánchez buscó a su otro hermano Sixto y juntos trasladaron a Pedro Celestino a la guardia del Hospital Guillermo Rawson. La herida era grave, había dañado zonas vitales. Al rato arribaron los policías, que identificaron a “El Machete” como un conocido delincuente y de inmediato supieron que se trataba del ladrón herido por Fernández.

En defensa propia

Desde el principio, el taxista relató cómo fue todo y reconoció que disparó contra el ladrón. Sólo se defendió, juró. Confirmó que “El Machete” Sánchez fue el ladrón que lo tuvo amenazado con el cuchillo. Alcanzó a describir al cómplice, el prófugo. Y si bien la Policía trató de identificarlo, nunca se supo quién era.

No pudieron sacarle palabra alguna a Sánchez, cuyo estado de salud empeoró con el correr de los días. Agonizó en la sala de terapia intensiva hasta que dejó de existir el 22 de junio de 1975. Con su muerte, ordenaron detener al taxista por el presunto delito de homicidio con exceso en la legítima defensa. La única versión existente sobre el incidente era la de Fernández. No había otra. Uno de los ladrones estaba muerto y el otro nunca fue encontrado.

Dos años después, el taxista fue enjuiciado en el Segundo Juzgado en lo Penal. El fiscal de la causa insistió en que Fernández se extralimitó en su accionar y que por lo tanto correspondía que se lo condenara a la pena de 7 años de cárcel. El abogado Leopoldo Ortiz, defensor del chofer, reclamó su inocencia y apeló a argumentar que el responsable de esa muerte había sido el propio Sánchez.

La juez Mirtha Ivonne Salinas de Duano dio su veredicto el 27 de septiembre de 1977. En su fallo consideró que Miguel Ángel Fernández actuó en defensa propia. En sus fundamentos indicó que se dieron tres condiciones indiscutidas: que hubo una agresión ilegítima contra su persona por parte de la víctima y el otro ladrón, que no existió provocación suficiente del taxista en razón de que las otras personas fueron los que lo amenazaron e intentaron asaltar y que se dio lo que califican de necesidad racional del medio empleado, toda vez que el acusado reaccionó ante la amenaza cierta de que lo mataran.

“No cabe sancionar a quien se defiende, cuando no tenía otro medio de escapar al peligro”, citó. Y resolvió absolver de culpa y cargo al taxista por aquella muerte, cerrando así un capítulo más de la historia criminal de San Juan.