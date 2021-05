Presunto desvío de fondos en la Fuerza: más de diez allanamientos para dar con la mujer policía prófuga

Durante este fin de semana, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, a cargo del fiscal Iván Grassi, realizó cerca de diez allanamientos para dar con la cabo de la Policía de San Juan Carolina Tejada, una de las tres sospechadas por el presunto desvío de fondos en la Fuerza.

Según explicó Grassi en diálogo con Radio La Red Clarín, durante el fin de semana se realizaron entre 8 y 10 allanamientos para dar con la policía prófuga, pero no fue posible encontrarla. Además, el fiscal explicó que se secuestraron distintos elementos como computadoras y celulares que serán de suma importancia para el avance de la investigación.

Por el presunto fraude a la Policía, actualmente hay dos detenidos: el oficial principal Oscar Vanetti, quien hasta en estos días era el jefe de la Tesorería de la Policía y su esposa, , la subcomisario María Ivana Olivares, que cumple función en otra área de la fuerza. Tejada, que se desempeñaba como secretaria de Vanetti, sigue sin aparecer.

Todo saltó por una transferencia de más de 250 mil pesos de la cuenta madre de la Policía de San Juan a la cuenta particular de un efectivo de la fuerza, lo que despertó sospechas. Señalaron que nunca se transfiere dinero de esa cuenta madre a las sub cuentas de la fuerza. En este caso, alguien detectó que hubo un movimiento bancario a la cuenta del Banco San Juan de un efectivo policial y estalló el escándalo. Sobre todo, por el monto, más de 250 mil pesos a una sola persona. Eso obligó a que la Jefatura y la Secretaría de Seguridad radicaran la denuncia el viernes último.

Por el momento detectaron no sólo este movimiento bancario, sino otros, revelaron fuentes del caso. De ahí que pidieron las detenciones de más de un policía. Esto recién empieza, explicaron, y no quieren decir, pero hay otros involucrados. Tampoco se dice de cuánto es el fraude, pero se habla de cifras millonarias porque se sospecha que esto venía de tiempo atrás. Además, quieren averiguar si los superiores sabían y era parte de la maniobra o por qué no controlaron los movimientos de fondos.