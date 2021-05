Apuñaló a su ex pareja con un tenedor y pasará los próximos 3 años en el Penal

El Fuero Especial de Flagrancia condenó a Sergio Javier Rodríguez, un sanjuanino que tenía una restricción perimetral para acercarse a su ex, pero igual fue hasta su casa y apuñaló a la chica con un tenedor.

El episodio de violencia de género fue el 22 de mayo y Rodríguez ya fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por lo que irá directo al Penal de Chimbas.

Fue en plena madrugada que Rodríguez atacó la casa de su ex pareja. Como no podía entrar, primero le tiró una piedra a la ventana de la habitación de la mujer y la reventó. No contento con esto, luego tomó un ladrilló y logró romper la puerta de entrada para ingresar a la casa.

Adentro, la víctima gritaba desesperada pidiendo ayuda, mientras Rodríguez comenzaba con la golpiza. "Callate, negra c*liada, te voy a matar", le dijo el agresor a su ex.

Un hijo mayor de la chica intentó intervenir pero también fue amenazado por Rodríguez: "Te voy a meter un tiro". De los pelos, el sujeto arrastró a la mujer hasta el comedor y ella logró escaparse para pedir ayuda a sus vecinos. Uno de ellos fue quien llamó a la Policía y detuvo a Rodríguez mientras esperaban la llegada del patrullero.

Sin embargo, el violento logró soltarse y corrió una vez más detrás de su ex para apuñalarla con un tenedor. Cuando la Policía llegó, Rodríguez se había escondido en el baño y golpeó también a los uniformados pero finalmente pudo ser detenido.

El hombre ya tenía una pena de prisión condicional anterior y por violar la perimetral, deberá pasar los próximos años en la cárcel.