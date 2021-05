Una pareja salió a hacer "trekking" al Tres María y terminaron perdidos, ¿cómo lograron salir?

Los accidentes y episodios con personas perdidas en la montaña no dejan de producirse por imprudencia de quienes no cuentan con la experiencia para realizar estos deportes de riesgo. Y es que durante la presente jornada dos sanjuaninos estuvieron varias horas a la deriva en el Cerro Tres María y pudieron ser rescatados de casualidad. Según informó la Policía de San Juan, fue el guía de montaña Walter Fernández quien se encontró con la pareja y logró dar aviso a la policía para solicitar ayuda. Es así que también intervino el Grupo Geras de fuerzas especiales como suele ser habitual en estos casos. Aunque cabe aclarar de antemano que no hizo falta un operativo de rescate que implicara trabajo de cuerdas u otras dificultades.

En principio las personas que debieron ser rescatadas no presentaron ningún tipo de lesión y al momento de preguntarles porque había perdido el rumbo del sendero, no supieron dar mayores precisiones a las autoridades. Es por eso que desde las organizaciones de montaña y rescatistas de la provincia volvieron a hacer hincapié en la precaución para evitar este tipo de episodios, que en este caso, no tuvo un final lamentable.

"Era una pareja que se salió del sendero y por suerte tenían señal así que nos llamaron y los pudimos auxiliar. No hubo trabajo de cuerdas, simplemente los hidratamos y los ayudamos a bajar", contó Diego Morales a cargo del Grupo Geras, que volvió a insistir en la precaución a la hora de realizar estas prácticas deportivas.