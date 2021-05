Denunció que su ex la asaltó con un cuchillo y le sustrajo $10.000: “Creía que me iba a abrazar y me robó”

Increíble habría sido lo que le ocurrió a una joven oriunda del Bº Manantiales de Capital, identificada como Celeste Pastorelli. La misma denunció que su ex pareja la asaltó y le sustrajo 10.000 pesos en efectivo que iba a utilizar para pagar las boletas. “Me equivoqué en haberle dicho que iba a pagar las boletas”, expresó la presunta víctima a este diario la damnificada.

Según lo que contó la joven de 18 años, ella tenía una relación violenta con este sujeto y terminó con él hace tiempo. “No lo veía hace 5 meses”, dijo empezando su relato. Por cuestiones de la vida, ella y su mamá se fueron a vivir cerca del hogar de este sujeto y el martes pasado (11 de mayo) ella salió a pagar las boletas y, en el camino, -acorde a su relato- se encontró con su ex.

“Estoy saliendo de mi casa y me lo encuentro, él me dijo que quería hablar conmigo y le dije que no había drama. Me preguntó a dónde iba y le respondí a pagar las boletas. Me equivoqué en haberle dicho eso” expresó, porque después que le contó ese detalle, según cuenta, el sujeto la agarró del cuello, le asentó una punta en el cuello y le sustrajo la plata. “Los vecinos lo persiguieron, pero no lo atraparon. No me quedó otra que ir a la tercera y hacer la denuncia”.

Presunto autor de este hecho. La joven decidió escracharlo de forma pública en las redes sociales.

Acorde manifestó la protagonista, en la comisaría aceptaron su denuncia y le dieron una perimetral para que este hombre no se acerque, pero este sujeto identificado como Patricio R. se sigue acercando a ella “ayer (por el martes 18 de mayo) pasó a un metro y medio de distancia mía. Le tengo muchísimo miedo”.

Por esta actitud la joven aseguró que decidió hacer la denuncia en la UFI CAVIG. “Me dijeron que voy a tener más respaldo en este lugar y voy a dar a conocer mi situación”, explicó a este diario.

Al comienzo de la charla, la víctima expresó que cuando era joven (16 años) tenía una relación violenta con este muchacho, supuestamente vivía varios momentos de violencia verbal, amenazas y hasta en una ocasión fue golpeada con un objeto contundente: “Me tiró con un ladrillo y me golpeó en la cabeza, una amiga es testigo de ese episodio”.