Le robó a una mujer, forcejeó, tiró al piso y la arrastró de los pelos: enterate cuál fue su condena

Este viernes, en un juicio abreviado, un joven recibió una pena de 4 meses de cumplimiento condicional y reglas de conducta Art. 27 bis C.P. por un violento robo que sufrió una mujer en Capital el último miércoles.

De acuerdo a lo informado por fuentes judiciales, ese día cerca de las 22 el ladrón intentó robarle un celular a una mujer que estaba en la esquina de calle 25 de Mayo y Avenida España. Para ello forcejeó con la misma, la tiró al piso y la arrastró de los pelos unos metros.

El propietario de la imprenta que está en ese lugar logró ver desde la ventana de su negocio lo que estaba ocurriendo y salió a auxiliar a la víctima. Y en ese momento el enjuiciado se dio a la fuga por calle 25 de Mayo hacia el este.

Un transeúnte que pasaba por el lugar comenzó la persecución del delincuente, que se dio desde calle 25 de Mayo hasta Salta, en esa cuadra dobló hacia el sur hasta Avenida Libertador donde finalmente fue aprehendido. Cabe destacar que en el trayecto, otros vecinos se sumaron a la persecución.

Cuando la policía llegó no se pudo encontrar a la víctima del ilícito ya que no esperó que llegaran las autoridades. El testigo del hecho, el dueño de la imprenta, les dijo a las autoridades que al momento de asistir a la mujer, ella le dijo que el atacante, identificado como Ángel Carlos Eduardo Godoy Abgreo, quiso robarle el celular y como no pudo la tiró al piso y la arrastró de los pelos.