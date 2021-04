Bochorno: por la demora de un juez, un condenado por violencia de género podría quedar en libertad

A nueve meses de la sentencia que la Justicia Penal le dictó a Diego Uñates, el empresario bolichero condenado a 6 años de prisión efectiva por violento y desobediente, el caso tuvo un inesperado giro tras la decisión de la Corte que revocó la pena y ordenó que el juicio se celebre nuevamente por un error que cometió el juez interviniente.

Según explicó el abogado querellante, Gabriel Sanz, el ex titular del Primer Juzgado Correccional -Alberto Caballero- demoró 10 días para presentar los fundamentos de su decisión violando el Código Procesal que indica que el tiempo máximo para realizar esa presentación es de 5 días hábiles. Por esto, la defensa del imputado apeló el fallo y la máxima autoridad resolvió que el debate se lleve adelante otra vez, quedando sin efecto la condena impuesta.

Como la sentencia fue dictada mientras regía el viejo sistema judicial, ahora será la Unidad Conclusiva de Causas la que realice un nuevo debate. Tanto la víctima como el victimario deberán verse las caras otra vez y, hasta que eso ocurra, Uñates podría quedar en libertad.

Es que el empresario relacionado con la noche sanjuanina cumple una prisión preventiva en el Penal de Chimbas y la misma vence en los primeros días de mayo, según sostuvo Sanz. Hasta que la UCC sortee un juez y se realice el debate, la defensa de Uñates podría hacer presentaciones que retrasen el inicio, como recusar al magistrado. Si se llega a la fecha límite, no habría razón para mantenerlo tras las rejas.

"Es un bochorno, encima la Corte solamente le hace un llamado de atención. Mi clienta está aterrada de que pueda salir en libertad y ya sabemos de lo peligroso que puede ser. Él es uno de los sanjuaninos con antecedentes más peligrosos en lo que la violencia intrafamiliar respecta", señaló Sanz.

Sobre el error del juez, el querellante manifestó: "Es algo básico, cometer ese error es abrirle la puerta a la nulidad del fallo. Esto va a seguir pasando hasta que no se cambie la mentalidad y se sigan designando funcionarios a dedo. Mientras no haya gente idónea, no va a funcionar, por más estructuras que creen".

El juez Caballero lo había condenado a 4 años y 6 meses, pero como tenía una primera sentencia de un año y 6 meses le unificó la pena a 6 años de cárcel. Ahora, esa decisión quedó nula y otro magistrado deberá sentenciar otra vez.

El caso

El escandaloso caso se conoció cuando el empresario de la noche escrachó a su ex mujer y madre de sus hijos en su lugar de trabajo, un jardín maternal, difamándola como abusadora de menores entre otras graves acusaciones. Luego, la historia ganó espacio en los medios locales por la trama de fondo que escondía y que tenía a un poderoso hombre que -presuntamente- sometía a su esposa.

Tras 8 años de estar separada y con una prohibición de acercamiento desde hace un año, la protagonista contó su padecer al lado de Uñates. La maestra jardinera llegó hasta su punto límite y por ello denunció una vez más al papá de sus hijos, quienes también sufrieron de violencia física de parte del denunciado.

Por ello, el empresario estaba acusado -en la segunda causa- por desobediencia judicial, por violar las prohibiciones de acercamiento a su ex concubina y sus hijos; también por el delito de daño en perjuicio de la pareja de la mujer y por amenazar al abogado que la representaba.

Uñates fue condenado el 28 de marzo de 2019 por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo. Fue por haber tomado a golpes a otra de sus parejas, el 5 de noviembre de 2016. Aquella vez recibió la pena de 1 año y 6 meses de prisión condicional en el Primer Juzgado Correccional, allí mismo donde ahora es sometido a juicio nuevamente.