Fortalecen la teoría de que el policía estaba en cama e indefenso cuando lo mataron

Refuerzan la hipótesis que el oficial Oscar Mura estaba acostado e indefenso en el momento en que fue asesinado a tiros por su pareja, Diego Espejo. Esa es la conclusión a la que arribó el equipo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales y los peritos a partir de una reconstrucción balística realizada en la escena del crimen. Los defensores del principal acusado dijeron que no fueron convocados a participar de la medida judicial.

La reconstrucción se realizó en estos días como parte de la investigación por el crimen del oficial de Policía Oscar Armando Mura, quien recibió 4 impactos de bala la madrugada del 19 de marzo último en su departamento en calle Eladio Quiroga del barrio Sarmiento, Chimbas.

Diego Roberto Espejo reconoció desde un primer momento la autoría del asesinato, pero declaró que esa noche hubo una discusión, que el oficial Mura le puso esposas en las muñecas, lo agredió y lo amenazó con su pistola. Y que entonces, en su afán por defenderse y en medio de una crisis de nervios, le quitó el arma y le disparó.

Los abogados Gustavo De la Fuente y Juan Manuel Vargas, defensores del recolector de residuos, intentan demostrar que actuó en defensa propia y que el fallecido constantemente maltrataba y hostiga al ahora detenido. Por el contrario, el fiscal Francisco Micheltorena y los ayudantes fiscales de la UFI de Delitos Especiales entienden todo lo contrario y que Espejo asesinó de forma alevosa al oficial Mura.

Esa noche ambos venían de compartir unos tragos en un bar. La supuesta discusión y el ataque se suscitó cuando se iban a dormir. Para los investigadores no hubo pelea ni forcejeo. Creen que Mura estaba muy alcoholizado, quizás con sueño. El dosaje practicado al cadáver al momento de la autopsia, o sea varias horas después de su muerte, reveló que tenía 0,97 gramos de alcohol en sangre, señaló una fuente judicial. Eso hace suponer que estaba indefenso. Y por los orificios de balas y sus trayectorias en el cuerpo, todo hace suponer que el ahora fallecido se encontraba acostado al momento de recibir los disparos, explicó un vocero.

Para sacarse las dudas, los investigadores realizaron en estos días una “reconstrucción balística” para tratar de confirmar las trayectorias de los disparos, la distancia en que fueron efectuados y la posición que tenía la víctima y el agresor. Esto se concretó en la misma escena del crimen y participaron los peritos en balística de la Policía, el fiscal Micheltorena junto a los ayudantes fiscales Adrián Elizondo, Francisco Pizarro y César Recio, y la abogada que representa a la familia de Oscar Mura. Usaron un maniquí y aparatos con rayos láser para calcular la dirección y la distancia.

Fuentes judiciales señalaron que esa medida pericial reforzó la teoría de que el oficial Mura estaba en la cama. Que Espejo posiblemente se encontraba de pie y disparó a una distancia no mayor a 1,5 metro. Por las heridas y las trayectorias los proyectiles en el cuerpo de la víctima –todos con orificio de entrada y salida-, están convencidos que hubo dos secuencias de disparos: que el presunto homicida largó los tres balazos que impactaron en el costado izquierdo del cuerpo, entre la tetilla y la axila, mientras estaba parado a los pies de la cama y en uno de los extremos. Y que después se movió hacia el otro costado -siempre a los pies de la cama- y efectuó el tiro que dio en la espalda de la víctima. Lo que sí no saben con certeza que fue primero.

Para los investigadores, esto respaldaría la hipótesis de que el oficial Mura estaba indefenso y que el ataque fue alevoso. Además, otro informe balístico ya había revelado que Espejo, aparentemente, quiso acribillar a balazos a la víctima, pero el arma se le trabó.

Sobre esta última reconstrucción balística, el abogado Gustavo De la Fuente dijo desconocerla. Desde la fiscalía indicaron que la defensa estaba avisada de antemano sobre esta medida, pero no concurrió. “No fui notificado de esta medida judicial y no puedo hablar de lo que no sé. No ni estaba enterado”, dijo molesto De la Fuente, el defensor de Espejo, quien mantiene una disputa con el fiscal Micheltorena.