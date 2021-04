Se perdió un joven caucetero y su familia está desesperada

Este domingo, un joven de 23 años y oriundo de Caucete se fue de su casa y no volvió más. Según manifestaron, el muchacho no respondió más al teléfono y no supieron más de él.

Ante esta situación, la familia realizó la denuncia en la comisaría. Por esta razón, la policía mandó un comunicado para establecer el paradero de este joven. Se llama Enzo Lucas Ulises Vera (23), es de tes morocho, cabello corto, mide aproximadamente 1,75m, ojos color marron oscruo, delgado.

La última vez que fue visto, vestía un pantalón buzo negro, zapatillas grises con la marca Nike color naranja, campera de algodón azul con rayas verdes.

Cualquier novedad comunicarse al 911 o ir a la seccional policial más cernana.