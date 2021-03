Presunta mala praxis: a un año de la muerte de Julieta, otros médicos podrían quedar en la mira

Este miércoles 3 de marzo se cumple un año de la muerte de Julieta Viñales, la joven de 18 años que fue operada de las amígdalas y que después de ello su salud se deterioró hasta que falleció. Por ello, una investigación judicial de presunta mala praxis se desencadenó y el médico responsable, Maximiliano Babsía, quedó en la mira.

Luego de que el cirujano prestara declaración en la ampliación indagatoria, ya que en un principio se abstuvo, el abogado que representa la querella de la familia de la fallecida -Franco Marchese- indicó que esperan por el informe del perito forense que será clave y que complicaría la situación de Babsía, quien se desligó de toda responsabilidad en la muerte de la estudiante de medicina.

Sin embargo esa no es la única novedad de la causa ya que, según detalló el letrado, podrían haber nuevas imputaciones que involucren a otros profesionales. Es que si bien el otorrinolaringólogo es que el está en el centro de las miradas, para la parte querellante hubo médicos que podrían tener un grado de participación en el fatal desenlace por omisión.

La familia de Julieta sostiene que los médicos que la recibieron en el Hospital Rawson deberían haberla operado, pero no lo hicieron. Creen que si la hubieran intervenido quirúrgicamente le habrían salvado la vida. No obstante, todo esto está siendo investigado por la Justicia tras el pedido del fiscal del informe forense. Además, un perito de parte que presentará la querella también hará su aporte.

Por el momento, el único imputado es el médico que la operó en la clínica Cáceres el 15 de febrero de 2020. La calificación que pesa sobre sus hombros es la de homicidio culposo en razón de mala praxis.

Desde la querella manifestaron que si Babsía es procesado, la instrucción del caso no terminaría ahí sino que se enfocaría en la tarea de otros profesionales. Aunque todo ello depende de la óptica del juez que concluya con la causa. Si los informes forenses no resultan del todo convincentes, también está la posibilidad de que se dicte la falta de mérito. Por ahora, todo son meras presunciones.

Confiado por el informe de especialistas, Marchese indicó: "Tanto la historia clínica de Julieta, que era una chica absolutamente sana y que no presentaba ninguna enfermedad de base que hubiera podido desencadenar su muerte, como la autopsia serán tenidos en cuenta por los peritos y conforme a esos datos creemos que serán claves para echar por tierra el argumento que dio Babsía, que según manifiestan médicos a los que consultamos no tiene ningún valor o sustento y evidencia el error que cometió".

Una causa demorada

Con la irrupción de la pandemia y el freno que le metió a la actividad judicial en la provincia, la investigación de presunta mala praxis se vio afectada. En un año solo se tomaron algunas declaraciones testimoniales y nada más. Ahora, con la reforma que provocó la aplicación del Sistema Acusatorio, el expediente vuelve a verse demorado.

Es que si bien la causa pasó a la Unidad de Causas Conclusivas, donde también habrían ido a parar unas 10 mil causas, todavía los jueces que comandarán las investigaciones no fueron designados formalmente. Según contaron fuentes allegadas, hay instructores que entienden en los casos, pero no hay jueces que dicten medidas y hasta que no sean nombrados ninguna causa avanzará.