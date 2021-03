El caso del “Sátiro de la moto” en Historias del Crimen despertó la bronca de la familia de una víctima

El caso del policía al que apodaron el “Sátiro de la moto”, relatado en este diario en Historias del Crimen, tuvo inesperadas connotaciones. La familia de una de las víctimas se escandalizó al enterarse que el violador está en libertad. “No lo podemos creer. No esperaba que lo soltaran tan pronto. Mi hija (la víctima) está con miedo. Y siento que la Justicia nos mintió”, expresó la mamá de la chica que fue atacada por ese ex miembro de la fuerza provincial.

La historia, publicada el domingo último, cuenta sobre un agente de la Policía de San Juan identificado como Cristián Fernando Saavedra, quien que salía en moto, con uniforme y su arma reglamentaria, a raptar y violar a niñas pequeñas. Lo apodaron el “Sátiro de la moto” y los casos se conocieron en 2009. A una nena se la llevó en su moto y la violó en la zona de El Pinar. Eso fue en abril de ese año. En octubre atacó a otra pequeña, solo que ésta se salvó porque se encontraba con un hermano y otros niños.

Sus ataques

En la crónica se señaló que Saavedra fue condenado a 15 años de reclusión. Su pena la cumple el 23 de octubre de 2024. Sin embargo, empezó a gozar de salidas transitorias en abril de 2017 y desde 2019 tiene la libertad condicional. Esto último despertó la indignación de la familia de una víctima, que se enteró por Tiempo de San Juan que el condenado por violación se encuentra en libertad. El preso obtuvo los beneficios y salió en libertad cuando la jueza Margarita Camus estaba al frente del Juzgado de Ejecución.

“Me quedé espantada, con bronca y rabia. En el juicio nos dijeron que le daban 15 años de cárcel y que los iba a cumplir, sin ningún beneficio. Ahora nos enteramos que está saliendo desde el 2017 y que del 2019 está libre. O sea que nos mintieron. Porque esa es la verdad. Siento que la Justicia nos mintió y dejó libre a este violador antes de tiempo”, dijo molesta Norma, la madre de esa niña de 9 años que fue violada en 2009. Esa chica ahora tiene 20 años.

Esa joven también se encuentra muy mal. “No sabe cómo lloró mi hija. Se enojó mucho al enterarse de todo esto. Pensó que había superado todo, pero ahora no quiere salir y tiene miedo que aparezca de nuevo. La Justicia se nos burló. Es un abusador. Este tipo no se cura más. Ahora se va a cuidar un tiempo, pero quién nos asegura que no va a agarrar a otra niña. Cuando le pinte la locura, volverá a violar. Nosotros no podemos hacer nada, pero la condena social la va a tener y eso es lo peor”, sentenció la mujer.