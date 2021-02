Excarcelaron al policía sanjuanino acusado de atropellar y matar a un colega

En la mañana de este jueves, la jueza Mónica Lucero, titular del Tercer Juzgado Correccional, decidió excarcelar al policía acusado de atropellar y matar a un ex efectivo de la Policía de San Juan. Se trata de Alexander Simón Aciar, de 23 años, estaba detenido desde el pasado miércoles 10 de febrero, día en que ocurrió el fatídico accidente.

La magistrada dio lugar al pedido de excarcelación formulado por la defensa, a cargo de Filomena Noriega, y se espera que en la tarde de este jueves ya estuviera en su casa. De esta manera, el agente Aciar esperará en su vivienda la resolución de primera instancia y también el juicio si es que es procesado.

¿Cómo fue el hecho?

Según comentaron fuentes policiales, el agente Aciar, quien cumplía funciones en la Comisaría 28ª, viajaba en su vehículo por calle Salta. Delante de él, lo hacía el ciclista. En un momento, el hombre que iba en su bicicleta se habría cruzado repentinamente por el mismo carril, el policía no lo pudo esquivar y lo impactó.

Al parecer, no iba a una baja velocidad ya que el ciclista y ex policía, identificado como Domingo Villafañe (72), terminó con graves heridas. Fue trasladado de urgencia hacia el hospital Rawson, donde quedó internado en Terapia Intensiva. Por desgracia, el martes 16, falleció tras no resistir a las graves heridas que le dejó el choque.

La defensa del agente Aciar, a cargo de Filomena Noriega, afirmó que la culpa no fue de su cliente ya que el ciclista se cruzó repentinamente y sin mirar si detrás circulaba algún vehículo.