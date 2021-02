Asegura que fue estafado por concesionaria sanjuanina y ploteó su auto con la denuncia

Un sanjuanino dijo que se cansó de reclamar y que no encontró otra solución más que plotear su vehículo con una fuerte denuncia, en la que acusa a una conocida consecionaria de autos de estafarlo mientras pagaba el plan de ahorro de su 0km.

Así lo detalló Marcos Gil tras ofrecer su relato a Radio La Red Clarín. Según aseguró, Mario Goldstein, el vendedor oficial de Volkswagen en la provincia, lo timó y por ello decidió contarle al mundo lo que le había sucedido.

Es que a lo largo de su automóvil, un VW Voyage de color rojo, escribió: "Fui estafado por Mario Goldstein con 21 cuotas, 600.000 pesos". Ese habría sido su último recurso para reclamar lo que considera justo y a partir de ello aseveró que muchas personas lo frenan en la calle para acompañarlo en el sentimiento. "Me dicen que les pasó lo mismo con la misma empresa y con otras".

Acorde a esto, expuso en el programa radial, que por daño moral y económico denunció su caso en la Inspección de Justicia, pero hasta el momento no habría tenido respuesta.

Todo comenzó hace varios años atrás, según explicó, cuando cumplió con todos los requisitos para ser adjudicado con el 0km, pero el rodado no le fue otorgado. "Era el plan 70/30, pagué las 21 cuotas que representan ese 30% para que te entreguen el auto, pero no me lo dieron. En total fueron 600 mil pesos y por excusas que pusieron en el medio, de boletas atrasadas que tenía, la entrega se retrasó", sostuvo.

Pasó el tiempo, según su versión, y la unidad no llegó a su poder. "Incluso salí sorteado tres veces, algo que es imposible. Por eso denuncié en la Inspección General de Justicia para que haga algo, pero no pasó nada", aseguró.

Sin solución cercana, confesó que su meta con el ploteo sería la de advertirle a los demás. "Hago varios kilómetros al día para que la gente sepa. Esto no puede seguir pasando", cerró.