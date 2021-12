La madre del menor asaltado y desnudado en la "Jorobita" tiene miedo: "Dos de los choros se escaparon"

Dos menores de edad que volvían de la Plaza 25 luego de festejar el campeonato de Boca fueron asaltados camino a casa, este jueves por la madrugada.

Los chicos de 14 años pasaban por la Plaza de la "Jorobita" cuando fueron abordados por varios delincuentes que les pegaron y les quitaron todo, al punto de dejarlos desnudos porque también les robaron los pantalones y la zapatillas.

La madre de uno de los menores asaltados habló con Tiempo de San Juan y manifestó su molestia porque aún no habían recuperado nada de lo que le quitaron a su hijo, incluidas, "las únicas zapatillas que tenía para ir a la escuela".

La mujer, que no quiso identificarse por temor a las represalias de los malvivientes, aseguró : "No han recuperado nada, he ido a reconocer las prendas y solo hay una remera del otro chico que iba con él. Estuve hasta las 3 de la mañana en la comisaría. Le han llevado celular, remera, el pantalón y las zapatillas", relató muy preocupada la mujer.

Ese celular es lo que más preocupa a la madre de la víctima, que se dedica al trabajo de empleada doméstica. Es que, según la mujer, no pudieron detener a todos los malvivientes que los atacaron, algunos lograron escapar y es uno de ellos el que tiene el celular con el que podría ubicarlos para vengarse.

"Según me contó mi hijo eran tres o cuatro. Dos están detenidos pero los otros se escaparon. Hay uno que es menor de edad y espero que la Policía no lo largue. A mi hijo lo tiraron al piso, lo golpearon y entre dos le sacaron el pantalón y las zapatillas", relató.

Según la madre del chico, uno de los delincuentes amenazó a su hijo para que no diga nada y ahora temen que quieran cobrarse venganza. "Tenemos miedo. Yo llamo al teléfono de mi hijo y suena, lo tienen prendido", explicó.

Además, las zapatillas que le llevaron al adolescente de 14 años, eran las únicas que tenía y tampoco las han recuperado.