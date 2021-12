Así está hoy "El loco del sifón", otra vez imputado por una violación pero en manada

Eduardo Adán Villavicencio es tristemente reconocido en San Juan como "El loco del Sifón". Entre el año 1999 y 2000 se metió a la casa de dos matrimonios en Rawson, mató a golpes con un sifón a los maridos y a las esposas las violó brutalmente.

Antes de eso, en el año 1997 sorprendió a una pareja que tenía sexo en las cercanías de un boliche rawsino, golpeó al hombre con un escombro hasta desmayarlo y violó a la chica. En ese momento, Villavicencio era menor de edad y fue a parar a un pabellón de menores que tenía el Penal de Chimbas. Un año y medio pasó preso el adolescente Villavicencio y fue liberado porque tenía buena conducta pero no tardó mucho en delinquir una vez más y con una brutalidad nunca antes vista.

Hoy, a 20 años de haber sido condenado a prisión perpetua, el violador y asesino serial vuelve a estar en la mira de la Justicia. Esta vez, por una violación en manada. Es que junto a otros cuatro reos, "El loco del sifón" habría atacado a un interno al que empalaron con un lampazo y obligaron a practicarles sexo oral.

En la audiencia de formalización que se realizó este miércoles, Villavicencio declaró ante el juez Juan Gabriel Meglioli y negó todo. Es más, dijo que estaba en el taller del Penal donde hace trabajos en madera y enseña a otros reos.

En el Penal, el reo rearmó su vida, terminó el secundario y conoció a una chica con la que luego se casó y tuvo hijos. Se metió de lleno con una Iglesia Evangélica que los visitaba y comenzó ha hacer trabajos en madera. Villavicencio aprovechó para remarcar esto y aseguró que ahora es un padre con hijos y está por ser abuelo.

Yo tengo mi hija, tengo mi nieto, voy a ser abuelo en estos días. Usted se imagina cómo está mi hija la más chica.

En su declaración "El loco del sifón" dijo que "no cabe en la cabeza de ningún preso hacerle algo tan aberrante a otro preso". Así, en consonancia con el resto de los imputados, negó el hecho del que se lo acusa.

"Ya no pasa eso en el Servicio Penitenciario. Yo he vivido muchas cosas, antes cuando no teníamos derechos humanos. Hoy en día entre presos violarse no pasa", manifestó.

El juez Meglioli, imputó al "Loco del sifón" por abuso sexual con acceso carnal agravado por el número de personas. Mirá en estos videos, la declaración completa de Villavicencio.