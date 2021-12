El obrero rural que se emborrachó con su amigo y lo asesinó a piedrazos en Carpintería

Es cierto que eran amigos, o al menos así decían ellos. Esa tarde habían salido a beber juntos. Pero no se sabe si fue la borrachera misma o en el fondo tenían profundas diferencias. El alcohol seguramente ayudó a que se desconocieran. Entonces comenzaron a discutir y todo acabó mal. Uno de ellos agarró una piedra y después un trozo de ladrillo y le partió la cabeza y el rostro al otro.

Esa escena se dio la noche del 27 de mayo de 1981 sobre la calle Anacleto Gil en la localidad de Carpintería. Martín Morales Suárez, conocido por los vecinos como “El Gallo”, fue encontrado tirado y con la cabeza ensangrentada a un costado de esa arteria. Dos días después murió en el Hospital Rawson producto de las severas heridas que presentaba en el cráneo.

El ataque causó estupor, “El Gallo” Morales no era un mal tipo. Todos lo conocían en Carpintería. Tenía el oficio de obrero rural. A sus 66 años todavía vivía con su madre anciana en el viejo asentamiento llamado “El Zanjón las Cañas” sobre la calle Ángel de Rojas, en ese mismo poblado al Sur de Pocito. Su único vicio era el de salir a tomar con amigos.

Tarde de vinos

No había un día en especial. Aquella tarde del 27 de mayo de 1981, “El Gallo” despertó de la siesta con ganas de dar una vuelta y beber unos tragos. Es así que caminó hasta la finca de Salvador Bernal en la calle Anacleto Gil y buscó a su amigo Orlando “El Chileno” Jara Gutiérrez, otro solterón de 52 años que vivía en el galpón que le prestaba su patrón. Hacía años que el hombre venido de la región de Bio Bio en el país trasandino estaba radicado en Carpintería. No contaba con familia, pero el trabajo de la cosecha lo había hecho quedar allí.

Jara no tenía nada que hacer esa tarde, de modo que aceptó la invitación de “El Gallo”. Antes, los dos pasaron por la casa del dueño de la finca y pidieron que les pagara parte del jornal. A uno le dio 13.000 pesos de esa época. Al otro 10.000. Con esa plata, comenzó la pequeña juntada de dos amigos, que entre tragos y charlas vieron caer la tarde en esa tranquila zona rural de Pocito.

Otros vecinos los vieron, ambos estaban animados y de bueno humor, dijeron. Entre ellos la señora Ángela Caballero, que los recibió en su almacén y les vendió pan. Incluso, Jara y Morales empujaron el auto del marido de esa mujer para ayudar a hacer arrancar el coche. Al rato, los dos amigos pasaron por el kiosco de la familia Pi, donde compraron más vino.

A esa altura ya se encontraban borrachos. Estaban en ese estado en el que se desinhiben y ponen sensibles con cualquier cosa. Realmente no se sabe qué pasó entre ellos dos, pero en un instante empezaron a discutir. La controversia parece que fue fuerte, la pelea subió de tono y se desencontraron mal.

Brutal agresión

No hay testigos de lo que pasó esa noche entre “El Chileno” y “El Gallo”. Pero por cómo terminó este último, lo dice todo. Pasadas las 21 de ese día, miércoles 27 de mayo de 1981, alguien halló a Martín Morales Suárez tendido sobre una margen de la calle Anacleto Gil. La sangre le cubría el rostro y la cabeza, la ropa también. Se supuso que había sido atropellado, pero él mismo alcanzó a decir que le habían pegado.

Esa noche lo llevaron a su casa. No quiso ir al hospital y su madre, Victorina Morales, lo hizo acostar. A la mañana siguiente, la anciana se comunicó con otra hija y pidió que fuera a la casa porque su hermano había tenido problemas. Patrocinia Suárez, la hermana de Martín, llego más tarde. Vio que el hombre estaba mal herido, que no se podía mover. Observó sus heridas y la ropa toda manchada de sangre.

Mientras lo auxiliaban, sonó la puerta. Era “El Chileno” Jara que buscaba a Martín. De inmediato salió Patrocinia y, muy cortante, le dijo que no vivía allí. Directamente lo corrió de la casa. Más tarde Ramón Leiva, esposo de Patrocinia, junto a un vecino trasladaron en auto a Martín Morales al Hospital Guillermo para que lo asistieran. Estuvo un par de horas en la guardia. Lo sorprendente fue que no le practicaron estudios, sólo le hicieron una sutura en la cabeza por el corte que presentaba y le recetaron unas pastillas. Según consta en la causa, lo atendió un médico que apellido Lara que dejó asentado: “herida en cuero cabello” y “buen pronóstico”.

Leiva recordó que el doctor le dijo: “tenías que haberlo traído más temprano” y despachó a Morales a su casa, de acuerdo a su declaración. También relató que “El Gallo” no se veía bien, en el camino hablaba cosas incoherentes. Eso sí, cuando le preguntó qué le sucedió, éste contestó que “El Chileno” le había pegado.

La heridas que no detectaron

Por supuesto, nadie sabía de la gravedad de las lesiones de Morales. Ese jueves 28 de mayo de 1981, “El Gallo” permaneció en cama toda la tarde y la noche. No mostraba mejoría; al contrario, balbuceaba, se quejaba y parecía más perdido. La mañana del 29 de mayo, sus familiares concurrieron a la subcomisaría de Carpintería para pedir ayuda. Es que veían cada vez peor a Martín Morales. Los uniformados solicitaron una ambulancia del hospital de Pocito y consiguieron que volvieran a llevar al hombre al Hospital Guillermo Rawson.

El nuevo diagnostico señaló que Martín Morales presentaba “traumatismo de cráneo” y “estado estuporoso", es decir que no tenía reacción. Una vez internado, entró en coma y ya no hubo marcha atrás para el jornalero. Pasó muchas horas en el servicio de terapia intensiva. A las 3.30 de la mañana del 29 de mayo tuvo un paro cardiorespiratorio y no lo pudieron salvar. Las consecuencias de su muerte habían sido las graves heridas en su cabeza, pero también hubo una cuota de desidia por parte del personal médico que lo atendió en primera instancia y que lo envió a su casa sin cerciorarse del estado real en que Morales Suárez.

Los policías de Pocito dieron aviso al juez de turno. A partir de los testimonios de los familiares y por las lesiones de la víctima, todo daba a entender que Martín Morales Suárez había recibido una brutal golpiza. Su muerte era un crimen. En el lugar donde lo encontraron, secuestraron una piedra y un trozo de ladrillo manchados con sangre.

Todo apuntaba a Orlando Jara Gutiérrez, “El Chileno”. Así fue que lo detuvieron en el galpón de la finca Bernal. No opuso resistencia, hasta confesó que él había pegado a su amigo. Aseguró que estaban borrachos y discutieron. En sede judicial dio un detallado relato de lo sucedido esa noche del 27 de mayo de 1981.

La confesión

Contó que estuvieron tomando hasta la noche, momento en que “discutieron por motivos laborales”, sin dar explicación que tan conflictivo fue el tema como para agredirlo de esa manera. Aseguró que iban insultándose mientras caminaban por calle Anacleto Gil. Que de pronto vio que su amigo, “quiso venir a pegarme” y sabiendo que era un “pícaro”, él agarró una piedra.

Reconoció que le pegó en la cabeza, detrás de la oreja derecha, y lo hizo caer de rodillas en la calle. Dijo que él estaba “enfurecido” y “caliente por la discusión”, por lo que tomó otra piedra y comenzó a golpearlo en la cara y en los ojos, según su versión. No se acordaba cuántas veces le pegó, sabe que "El Gallo" se quejaba y sangraba. Y cuando observó que ya no se movía más, se asustó y escapó caminando.

Esa noche, “El Chileno” Jara abandonó a su amigo y buscó a otro conocido, un tal Pablo Paredes, con el que concurrió al velorio de un vecino. Más tarde se fue dormir. La golpiza a su amigo lo dejó pensando, posiblemente el remordimiento fue su pesadilla toda la noche. Por eso fue que en la mañana tomó unos mates, lavó ropa y al rato fue a la casa de Morales para ver cómo estaba, pero su familia le negó que viviera allí. Todo eso declaró.

Esa confesión lo puso como único y principal acusado. El juez del caso le atribuyó el delito de homicidio simple. El médico forense reveló que, por las heridas que mostraba el cadáver, la paliza fue tremenda. El informe de autopsia indicó que Morales Suárez murió como consecuencia de una fractura de cráneo en el parietal derecho y hemorragia cerebral. También señaló que la víctima presentaba excoriaciones en las rodillas y otras heridas.

La condena

La defensa apeló a hacer ver el asesinato como algo no deseado por Jara Rodríguez. Pidió que se calificara el hecho como homicidio en estado de emoción violenta o en defensa propia, y en el peor de los casos, como un homicidio preterintencional. El juez José Luis García Castrillón sostuvo que no hubo una agresión por parte de la víctima, reconocida por el propio acusado, entonces era imposible creer que la golpiza fue una acción defensiva. Además, los reiterados golpes dieron por sentado que existió la intención de matarlo. No resultaba verosímil que no estuviera en su sano juicio, la prueba estaba en que esa noche fue a un velorio y recordaba todo.

Párrafo aparte merece lo expresado con respecto a la atención médica. Pese a que era evidente que Morales Suárez no fue asistido como debía en el hospital, el juez dijo que, por más que hubiesen detectado las heridas en el cráneo la primera vez que lo llevaron al nosocomio, igual iba a morir por esas graves lesiones.

El 21 de abril de 1982, el titular del Juzgado de Sentencias condenó a Orlando Jara Gutiérrez a la pena de 8 años de prisión. “El Chileno”, como lo apodaban”, fue confinado en el penal de Chimbas. Nunca más supieron de él en el poblado de Carpintería. Hasta hoy, los vecinos recuerdan su brutal crimen y la terrible suerte de "El Gallo" Morales Suárez.