Denuncian a la Noriega de amenaza: la abogada se defiende y da a conocer un mensaje que le enviaron

El último viernes, Tiempo de San Juan dio a conocer que Romina Martínez (hermana de Gonzalo, el chico que murió producto de un ladrillazo que golpeó su cabeza, objeto que fue lanzado por su ex pareja Gabriela Núñez) denunció a la abogada María Filomena Noriega por amenazas. Ahora la abogada se defendió y dijo que fue insultada cuando fue al kiosco y después recibió un mensaje en su cuenta de Facebook.

El mensaje que recibió Noriega fue: “No vengas a comprar más a mi negocio negra hija de p… sos la misma lacra que a los que defiendes. Justicia por Gonzalo”.

La hermana de la víctima fatal dijo a este diario que Noriega fue a su kiosco ubicado por calle Urquiza e intentó comprar cervezas. La denunciante dijo que pagó con 600 pesos y Noriega le habría dicho que le había dado 1000 pesos. Cuando hubo un encontronazo en el interior del kiosco la letrada la habría amenazado.

“Esto fue a propósito. La defensora de la asesina de mi hermano no llegó por casualidad a mi negocio. Se hizo como no me conocía”, dijo Romina a este diario.