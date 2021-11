Saitta jugaba en las grandes ligas: hasta L-Gante anduvo en sus autos

Unos meses antes de que estallara el caso de Pedro Saitta, el sujeto que se hizo pasar por otra persona engañando a la Justicia y que fue denunciado por estafa, quien por entonces ejercía el rol de dueño de una agencia de vehículos de alta gama y se hacía llamar Leonardo Sampieri se codeó con la fama cuando le prestó sus lujosos automóviles a L-Gante para que salieran en el video que grabó en San Juan.

El curioso hecho ocurrió en marzo, cuando el conocido cantante de Cumbia 420 arribó a la provincia para ofrecer un show y, de paso, filmar el video de la canción "Me re sirve" que suma casi 3 millones de visualizaciones en YouTube. En esa puesta en escena, que tuvo lugar en una ex bodega de Rawson, aparecen los vehículos del concesionario Royal Cars que pertenece al hombre que permaneció prófugo durante 3 meses y que se entregó el 19 de octubre último.

Un Mercedes Benz Coupé descapotable de color gris y un auto deportivo Camaro de color amarillo son parte del video del artista del momento, en el que también participaron dos bailarinas sanjuaninas. Con los enormes cilindros de fondo, el set se completa con el cumbiero de General Rodríguez, el coprotagonista y el reparto que completa el cuadro de la celebración que se representa.

Una versión sostenía que el mismo cantante había comprado las naves tras quedar encantado con ellas. Incluso, dijeron que realizó un importante desembolso en efectivo para quedarse con los rodados. Sin embargo, la esposa de Saitta, Fiamma Fernández, negó que hubieran sido compradas por Elian Ángel Valenzuela y su gente.

Acorde detalló la mujer, el contacto fue a través del representante del cantante que conocía al empresario que ahora se encuentra tras las rejas. "Le avisaron que venía a la provincia y le propusieron que salieran sus autos", contó Fernández quien aseguró que nunca existió la venta de los autos. "Es mentira, todavía los tenemos", agregó.

Las mismas fuentes que contaron sobre la supuesta venta comentaron que el cantante paseó con las máquinas sanjuaninas. No obstante esto no pudo ser confirmado por la pareja de Saitta quien aseguró que no hubo dinero de por medio y que los rodados se prestaron para la grabación.

Saitta, que fue trasladado al Servicio Penitenciario el lunes, debe responder por una causa de violencia de género contra una ex pareja y también ante las denuncias que recibió por presunta estafa y amenazas agravadas. También, deberá responder frente a la Justicia de Mar del Plata, que lo tiene en la mira por un delito cometido en 2013.

La pareja del dueño de la agencia que puso en evidencia los contactos que Saitta manejaba aseguró que se entregó para ponerle fin a las denuncias que carga sobre sus espaldas, sobre todo por la persecución que -según dice- sufre de parte de la Policía. "Lo han amenazado, le dijeron que en el Penal lo estaban esperando por haber denunciado a los policías de la Villa Hipódromo", señaló.

Es que antes que el caso explotara, cuando se descubrió que tenía doble identidad, Saitta había denunciado a los efectivos de esa seccional por un procedimiento que se llevó adelante en el interior de su casa. Acorde manifestó Fernández, esa investigación extrañamente se cerró por falta de pruebas. No obstante, la causa que los uniformados iniciaron en su contra sigue en pie.

"Tengo miedo por su vida, de que le hagan algo en la cárcel. Mientras estaba detenido en Seguridad Personal, unos policías le dijeron que le iban a cobrar esa denuncia contra los colegas", aseveró preocupada y añadió: "Si hizo algo, lo tendrá que pagar como se debe, en la cárcel, y no con ajuste de cuentas de parte de los policías corruptos".

Esta semana el hombre con doble identidad será juzgado por la causa que tiene en el CAVIG. Entre otras cosas la jueza de garantías Gloria Verónica Chicón deberá definir su situación procesal y, según explicó la esposa de Saitta, también resolvería la extradición requerida por la justicia marplatense. "Esperamos que lo trasladen a Mar del Plata para que también se resuelva su situación en ese caso. Él no mató a nadie como se dice y tiene pruebas para demostrarlo", cerró Fernández.