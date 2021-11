Exclusivo: ladrones vestidos de obreros entran a casa de Rawson buscando dólares y dejan atada a una mujer

Una banda de cuatro asaltantes vestidos de obreros de la construcción sorprendió a una mujer en su casa en Rawson, en la tarde de este jueves. Los delincuentes buscaban dólares. No encontraron moneda extranjera, pero se llevaron 50 mil pesos, artefactos electrónicos y ropa. La mujer terminó atada de pies y manos y con la cabeza cubierta, mientras que los desconocidos escaparon en un vehículo.

Esto sucedió pasadas las 16 en un domicilio de calle Ezpeleta, casi Pasaje Argentino, en Villa Krause. La casa no es ostentosa y la dueña, Marina Figueroa, es un ama de casa que no tiene mucho dinero. Por eso llamó la atención un atraco de estas características, más con cuatro sujetos que se disfrazaron con ropa de grafa para hacer creer que eran albañiles.

La víctima no quiso hablar, todavía seguía shockeada. Todo hace suponer que los delincuentes no se equivocaron de blanco, que era a esa mujer a la que apuntaban. Sucede que el exmarido de la dueña de casa está radicado en Estados Unidos y aparentemente estos sujetos imaginaron que ella recibía dólares o tenía ahorros en moneda extranjera. La hija de Figueroa, quien no prefirió dar su nombre, aseguró que los “tipos le pedían dólares a mi mamá”.

Atemorizada. La víctima no quiso hacer declaraciones. Estaba atemorizada después de todo lo vivido.

Marina Figueroa estaba sola. Hacía minutos acababa de dejar a su hija adolescente en la escuela, después se recostó. Miraba su celular en la cama cuando escuchó el estruendo en la puerta de calle. Ahí vio entrar a cuatro hombres, vestidos como obreros y con tapabocas.

Los desconocidos la tomaron por la fuerza y de inmediato la pusieron boca abajo. Uno de los hombres le puso la rodilla en la espalda para inmovilizarla, mientras que le ataron las manos y los pies y la amordazaron para que no gritara. Le pedía los dólares. Ella no entendía nada.

Fue así que los asaltantes revisaron todo. Se apoderaron de 50 mil pesos, alhajas, dos celulares, un televisor, calzados y ropa de todo tipo, señalaron los familiares de la víctima. Los sujetos salieron silbando, cargaron todo el botín en un auto que dejaron en la calle y tomaron por calle Ezpeleta en dirección al Oeste. Figueroa estuvo una hora tratando de liberarse hasta que rompió las amarras y salió llorando y a los gritos a la calle para pedir ayuda.

El caso es investigado por efectivos de la Seccional 6ta y la Brigada Sur, pero no tiene pistas concretas de los delincuentes. Estaban mirando las grabaciones de las cámaras de seguridad con el fin de poder identificar a los sujetos o al auto que utilizaron en el golpe.