¿Roban motos para robar? Caen dos peligrosos delincuentes en el Bº La Estación

Dos peligrosos delincuentes cayeron detenidos este viernes después de haber sido descubiertos robando en el barrio La Estación, en Rawson. Según informaron fuentes policiales, los ladrones que portaban varias armas blancas se movilizaban en una moto que también había sido robada.

El hecho se produjo en jurisdicción de la Comisaría 6ta, donde dos jóvenes de 20 años identificados con los apellidos Morales y Suárez fueron se apropiaron de una moto 110 cilindradas que se encontraba en el interior de un domicilio. Tras la denuncia del damnificado, personal policial intervino de inmediato y logró interceptar a los delincuentes que se escapaban con el botín.

Luego de haber sido reducidos, efectivos comprobaron que las dos motos en las que se desplazaban habían sido robadas, lo mismo que cuando realizaron el palpado de rutina encontraron tres cuchillos que llevaban encima, por lo que se presume que los tenían para amedrentar a sus víctimas.

Si bien esto no fue confirmado por las autoridades, es una posibilidad que los delincuentes hayan querido apropiarse de los vehículos que no le pertenecían justamente para delinquir, dadas las chances de que en un control policial quedaran al descubierto por no contar con los documentos correspondientes.

Al lugar se hizo presente el ayudante fiscal de turno de la UFI Nº3 para vincular a los sospechosos a la causa caratulada como Robo triplemente Agravado por participación de menores, escalamiento y usos de llaves falsas.