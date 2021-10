Echan a penitenciario que abandonó su trabajo y no quiso volver más a penal de Chimbas

El Poder Ejecutivo provincial echó del Servicio Penitenciario Provincial a un efectivo de esa fuerza que, de un día para otro, no se presentó a su guardia y después hizo saber que no le interesaba volver más a trabajar en la cárcel. Este mismo hombre meses después protagonizó un impresionante accidente mientras manejaba, supuestamente en estado de ebriedad, y destrozó su coche y otros dos vehículos en la zona Capital.

Se trata de Oscar Alfredo Maturano, según el decreto provincial que se conoció esta semana y que dispuso su cesantía de las filas del Servicio Penitenciario Provincial. En el documento se señala que su conducta “demostró un total y absoluto desinterés, falta de compromiso y vocación”. Este efectivo cumplía tareas de celador y tenía 8 años de servicio como guardiacárcel, contaron.

Siniestro vial. Este es el accidente que protagonizó el mismo penitenciario.

Todo empezó cuando el 15 de abril de 2019, Maturano no se presentó a su turno de trabajo y no dio ningún aviso que estuviese enfermo o hubiese sufrido un contratiempo. Tampoco apareció en los días siguientes. Como no tenían noticias de él, el 6 de mayo de ese año le enviaron un telegrama para que en el plazo de 5 días se presente o dé los motivos de su ausencia.

No respondió, de modo que abrieron un sumario administrativo para resolver su situación. Cuando fue a declarar, reconoció que “no le interesa volver a cumplir funciones en el Servicio Penitenciario”. Esa causa se llevó todos los trámites legales y este año tuvo resolución. A través de un decreto provincial que se conoció este jueves, el Ejecutivo ordenó la cesantía del sub ayudante Oscar Alfredo Maturano. Con esto quedó fuera de la fuerza.

Maturano es el mismo que el 30 de agosto de 2019, se accidentó con dos amigos a bordo de un auto Fiat Uno. El siniestro ocurrió a las 6 de la mañana. El informe policial dice que, el entonces penitenciario –todavía mantenía su condición- Maturano, conducía con 1.5 gramos de alcohol en sangre, o sea tres veces más de lo permitido. Y que perdió el control del rodado y se estrelló contra un Gol Country y un Peugeot 208 estacionado sobre avenida Ignacio de la Roza, entre Catamarca y Alem, Capital.