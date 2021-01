Desesperante búsqueda de una joven de 15 años que se perdió en Chimbas

Una joven de 15 años se perdió en Chimbas y su familia está desesperada. Hace varias horas no volvió a su casa, no responde sus llamadas y no saben nada de ella.

La chica se llama Ariana Julieta Coria y tiene 15 años, ella es oriunda del barrio Amistad Chimbas.

Con respecto a sus filiaciones, es delgada, pelo negro largo con flequillo, 1,70m, sin tatuajes, tiene un piercing en la nariz y en el ombligo.

La última vez que la familia la vio vestía: remera blanca con rayas negras tipo pupera, pantalón jean corto azul, zapatillas adidas blanca, gorra rosada y mochila negra con ropa.

Ante cualquier novedad llamar al 911 o ir a la comisaría mas cercana.