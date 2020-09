¿Qué pasó con los penitenciarios detenidos? Cayeron dos en menos de 24 horas

Durante el último fin de semana en San Juan, dos penitenciarios cayeron detenidos en menos de 24 horas por cometer delitos por los que serán juzgados por el Sistema de Flagrancia. El primer oficial que fue a parar tras las rejas fue Nelson Rolando Carbajal, quien agredió a su pareja en la madrugada del sábado y ahora afronta una causa por violencia de género. El segundo fue Adrián Atencio, que protagonizó un bochornoso episodio -el domingo a la madrugada- en el que intentó escapar de la Policía y terminó chocando su propio auto.

Ambos serán juzgados por la justicia exprés, la que en los próximos días los sentará en el banquillo de los acusados y los castigará. Según informaron fuentes policiales, Carbajal -que está sospechado de haber agredido a su concubina, arrojándole agua caliente y provocándole varias lesiones en el cuerpo- quedó en libertad tras permanecer tres días en los calabozos de la Comisaría 23°, de Chimbas.

Por su parte, Atencio -que fue descubierto violando la cuarentena y conduciendo en supuesto estado de ebriedad- todavía se encuentra bajo arresto en la misma seccional policial en la que estuvo su colega. El uniformado de 28 años no la tendrá fácil cuando sea sometido al procedimiento judicial. Es que no sólo fue atrapado in fraganti violando las restricciones de circulación, a las 5 de la mañana, sino que emprendió una fuga huyendo de las autoridades policiales que se vio frustrada tras chocar con un vehículo estacionado.

Acorde a lo trascendido, Atencio fue sometido al test de alcoholemia y, si resulta que conducía con más graduación alcohólica de la permitida, estaría más complicado todavía.

Por el momento no hay fecha de audiencia en Flagrancia para quienes desempeñan tareas en el Servicio Penitenciario, que fueron noticia por la comisión de delitos, paradójicamente, la misma razón que llevó tras las rejas a quienes custodian todos los días.