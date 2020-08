Sin contemplaciones: endurecen el trato judicial a los que entran ilegalmente a San Juan

En la última semana intentaron ingresar a San Juan sin autorización y sin cumplir los protocolos sanitarios cuatro personas. Esto alertó no sólo a Salud Pública, que el viernes solicitó a los sanjuaninos denunciar hechos similares, sino que también encendió las alarmas judiciales.

Este sábado el Ministerio Público Fiscal tomó la decisión de endurecer el proceso judicial a quienes cometan este delito, que atenta contra la salud pública de toda la provincia, y decidieron que serán tratados diferente en el Fuero de Flagrancia. En un comunicado firmado por Eduardo Quattropani, anunciaron que ya no podrán recibir probation cuando sean llevados ante los jueces.

Esto significa que toda persona que entre a la provincia sin autorización y sin respetar los protocolos tendrá una condena en su contra. Es que la probation es una figura legal por la cual, en casos de personas que por lo general no tienen ningún tipo de antecedente, la condena se pone en pausa durante cierto tiempo, habitualmente algunos meses. Como los que reciben probation no tienen condena, pasado el plazo durante el cual suelen tener que realizar tareas comunitarias y pagar una multa, su expediente judicial vuelve a cero y no son condenados.

La orden del Ministerio Público Fiscal es a los miembros del mismo que son parte de Flagrancia, área de la Justicia donde se están realizando los procesos judiciales a los que infringen los protocolos sanitarios.

Como fundamento, el documento cita "las graves consecuencias que puede tener para el estatus sanitario vigente en la Provincia y por ende para la Salud de la población y el desarrollo de la vida en sociedad".