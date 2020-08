Desesperada búsqueda de una adolescente en Rawson

Una adolescente de 16 años desapareció de su casa el jueves por la siesta y por ello sus padres radicaron la denuncia correspondiente en la Policía, tras no lograr contactarla por ningún medio. La joven es del barrio Valle Grande de Rawson y nadie sabe de su paradero.

Identificada como Camila Brizuela, la mayor de dos hermanos, fue vista por última vez en su domicilio por sus padres cuando se fueron a dormir la siesta. Una fuente allegada indicó que cuando se levantaron la chica ya no estaba y por eso dieron aviso a las autoridades.

"No dijo nada, no contesta el teléfono y no sabemos si se fue de la casa por voluntad propia o si alguien la obligó", dijo el padre de la muchacha que es intensamente buscada por personal policial, con la intervención de la división de Búsqueda de Personas.

Sus padres, desesperados, piden por cualquier tipo de información que sirva para dar con el rastro de la menor que se marchó con lo que tenía puesto pues no faltan prendas de ropa, señalaron. "No sabemos si se fue a la casa de una amiga o se fue del barrio. Lo único que sabemos es que estuvo usando el celular porque se la vio en línea, pero nosotros no pudimos hablar con ella todavía", manifestó su progenitor.