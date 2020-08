Chico electrocutado: piden que califiquen el caso de homicidio culposo y liberen al imputado

El caso por la muerte del adolescente electrocutado en junio último en una finca de Cochagual Sur, puede quedar como un accidente. En principio comenzó a investigarse como un posible homicidio simple con dolo eventual, dado que se sospechó que el dueño de la propiedad electrificó la casa -donde murió el jovencito- con la intención de espantar a los ladrones. Sin embargo, la fiscal entiende que no existen pruebas de esa acción, por lo que pidió la incompetencia del juzgado de instrucción y solicitó la excarcelación del único detenido.

La tragedia sucedió el 2 de junio último en la casa deshabitada de una finca situada en calle El Topón, en Cochagual Sur, Sarmiento. Aquel día, Lautaro Miranda (14) jugaba con un hermano menor y de un momento a otro se cruzaron a esa propiedad. Fue ahí que el adolescente supuestamente se apoyó en el marco de una ventana de esa casa de adobe y recibió una fuerte descarga eléctrica. Un vecino corrió a auxiliarlo por pedido del otro chico y lograron retirarlo de la ventana con ayuda de un palo. Para entonces el chico ya estaba muerto.

Desde un principio se sospechó que Alberto Castillo (45), el dueño de la propiedad, tenía electrificada esa casa con el fin de evitar los robos. De hecho, tomó intervención el juez Benedicto Correa –recientemente nombrado juez de cámara- del Quinto Juzgado de Instrucción, que dispuso la detención del hombre de oficio electricista por la posible comisión del delito de homicidio simple con dolo eventual. El mismo juez y la fiscal Claudia Salica inspeccionaron el lugar junto a los peritos, también se ordenaron otras medidas y recolectaron testimonios.

Giro en la causa

A más de dos meses de la tragedia, la fiscal Salica solicitó que el Quinto Juzgado de Instrucción se declare incompetente. Entre sus argumentos sostuvo que, en base a las pericias, no surgió ninguna prueba fehaciente que indique que el imputado electrificó la casa o, al menos, la ventana, con la clara intención de evitar los robos. La versión acerca de que el hombre tomó esa extrema y peligrosa medida porque días atrás sufrió un robo, también quedó descartada en razón de que no hay registros que esta persona haya denunciado hechos delictivos.

Por otro lado, la representante del Ministerio Público señaló que la teoría de que tomó esa medida para cuidar el lugar, no encuentra asidero teniendo en cuenta que es una casa casi abandonada, que no tenían muebles ni objetos de valor en el interior.

La fiscal Salica dejó planteado que no se puede hablar de una intencionalidad, o sea un dolo, en este hecho que terminó con la muerte del adolescente. Y es que entiende que no se comprobó que el imputado haya realizado una conexión eléctrica al marco de la ventana como medida de autodefensa contra ladrones. Por eso sostuvo que el caso no es competencia de un juzgado de instrucción y pidió que la causa se remita al juzgado correccional, seguramente para que el caso se investigue como un posible homicidio culposo. Es decir, como un accidente. También pidió que, a partir de lo solicitado, se disponga la excarcelación de Alberto Castillo que actualmente se encuentra detenido en la Central de Policía.