Impactante video: carnicero de Rawson corre a cuchillazos a dos asaltantes y le disparan

Dos ladrones entraron a asaltar a una carnicería de Rawson y a los segundos debieron escapar aterrorizados. Y es que el dueño del negocio los enfrentó con un inmenso cuchillo y no les quedó otra que huir. Uno de los ladrones largó un disparo, pero no hirió al damnificado, y se fueron sin robar nada.

“Fue la bronca del momento y la vez la impotencia. Porque uno está trabajando y vienen estos tipos a quererte robar lo poco que uno gana”, expresó el carnicero, que prefirió reservar su identidad. El hombre es un ex obrero minero que hace 8 meses abrió su comercio y nunca antes sufrió un robo. Por eso se vio sorprendido cuando esos dos delincuentes irrumpieron a las 14.30 del sábado último en su negocio del barrio Alameda II, en Rawson.

“Fueron segundos. Primero me apuntaron a mí, pero cuando giraron para irse contra mi cuñado que estaba en la verdulería atendiendo, me les fui encima con el cuchillo”, relató el hombre, al que no le tembló la mano para empuñar ese cuchillo que tiene una filosa hoja de acero de 27 centímetros.

Los delincuentes se asustaron al ver la reacción del comerciante, tanto que retrocedieron y emprendieron la fuga. El ladrón que llevaba el arma le gatilló de frente, pero no salió el disparo. Lo intentó de nuevo, ahí sí se escuchó la detonación. El proyectil pasó cerca del carnicero e impactó en la pared. El comerciante igual no se intimidó, los persiguió hasta la puerta con su cuñado por detrás. En ese instante había una clienta, que sólo buscó refugiarse en un costado del local.

Los ladrones ganaron la calle. Supuestamente abordaron un auto, en el que fugaron por el interior del barrio. Ahora, la Policía busca a los dos delincuentes. El carnicero dijo que no tuvo miedo. “Si salía el disparo la primera vez que me gatilló, seguro me pegaba. Pero no me arrepiento lo que hice. Defendí mi negocio, mi trabajo. A veces, los que trabajamos no podemos hacer nada. Y estas personas, así como entran, vuelven a salir”, expresó el comerciante.