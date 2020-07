Ahorraban para el primer añito de su hijo y el fuego les robó la ilusión

Una pila de basura quemada al costado de la calle, en eso se convirtieron los años de esfuerzo de una familia de Rawson que fue víctima de un tremendo incendio en su vivienda, en la noche del sábado, que arrasó con todas sus pertenencias y la dejó en la calle. Sin embargo, el fuego no solo le arrebató todos sus bienes sino también la ilusión de celebrara el primer cumpleaños de uno de sus hijos.

Aunque la estructura de la casa se mantiene en pie y los daños materiales se registraron en un 80 por ciento, pues una habitación no fue alcanzada por las llamas, para quienes allí vivían el siniestro es una total desgracia. "Perdimos absolutamente todo", sostuvo el padre de familia Leonardo Bravo, quien compartía techo con su madre Marcelina Bravo, su esposa Sofía Torres y sus dos hijos, un chiquito de 9 y otro de un año.

Por la pandemia, el festejo del primer añito del más pequeño -que era en abril- se había postergado y los papás aprovecharon ese tiempo para ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para ello. Sin embargo, el incendio que se desató por una falla eléctrica de un caloventor lo consumió.

"Como yo trabajo haciendo changas, vendiendo miel y verdura, dependiendo de la época, nos costó mucho reunir ese dinero para el alquiler del salón y el pago de la comida. Estábamos ilusionados con eso. Lo poco que juntábamos lo guardábamos para eso. Pero el fuego se lo llevó", contó con angustia.

Leonardo Bravo, el padre de familia que contó lo sucedido

A pesar de que ya pasaron más de 24 horas del siniestro, todavía se percibe el olor a quemado dentro de esas paredes que ardieron en llamas y el damnificado valoró que por lo menos no hubo heridos ni víctimas que lamentar. "Estábamos en un cumpleaños y mi mamá estaba sola. Por suerte no le pasó nada. Cuando llegamos ya era tarde y no pudimos salvar nada", detalló.

Luego de que lo poco que tenía se consumiera ante sus ojos, Leonardo se mostró fuerte para los suyos y agradeció el apoyo de su entorno, que rápidamente demostró su afecto. "Amigos y vecinos, además de familiares, nos donaron algunos colchones, mercadería. La verdad que recibir esa ayuda significa mucho. Gente que uno conoce de vista se acercó con algo, eso es emocionante y sorprendente", destacó.

La habitación donde inició el fuego por una falla eléctrica del caloventor

Pese a la imagen de hombre fuerte, finalmente, Leonardo se quebró cuando reconoció que su hijo más grande sufrió un fuerte impacto por lo sucedido. Es que después de ver un video que registró el incendio no quiso volver a la casa. Con los ojos llenos de lágrimas, su relato se entrecortó y luego de un breve silencio se convenció: "De esta vamos a salir".

Si bien desde la Municipalidad de Rawson y del Ministerio de Desarrollo Humano se acercaron hasta la vivienda de calle Tunuyán, en concreto la única colaboración que recibió su familia fue la de sus allegados. Las donaciones de sus allegados, conmovidos por la desgracia

Para quienes quieran colaborar con la familia damnificada, quienes lo deseen deberán comunicarse al 2645791423.