Golpean y atan a joven comerciante para saquear su tienda en Santa Lucía

La joven propietaria de una tienda de ropa en Santa Lucía sufrió el ataque de una pareja de delincuentes que la golpeó y la dejó atada de pies y manos para saquear su local a plena luz del día. Los ladrones cargaron dos bolsas llenas de prendas de vestir y artefactos, todo por un valor de 200 mil pesos.

Sorprendió la osadía de los ladrones que entraron a robar a las 10.45 del sábado al local de ropa Garage sobre la calle Balaguer, casi avenida Libertador. María Primo, de 25 años, a esa hora estaba sola en su negocio.

“Vi a la señora que se paró a mirar la vidriera y quiso entrar. Como tenía la puerta cerrada, le abrí para que entre”, relató la joven comerciante, que empezó a mostrarle las camperas a la desconocida. En esos segundos ingresó un hombre, que se puso el barbijo y se acercó a hablar con la supuesta clienta. “Ahí me di cuenta que eran pareja, que venían juntos. Seguí atendiendo a la mujer, el hombre quedó atrás de nosotras. De repente sentí que me dieron una piña por la espalda y me agarraron del cuello”, agregó.

El que le pegó fue el sujeto corpulento y alto que estaba con la otra mujer. El hombre la llevó a la rastra la llevó al depósito, la tiró al piso boca abajo y se sentó encima de ella para inmovilizarla, mientras la insultaba y amenazaba con matarla. A los segundos, la ladrona que la acompañaba le pasó dos remeras con la cuales le ataron las manos y los pies. De paso le sacaron las zapatillas para llevárselas.

La pareja de delincuentes llenó dos bolsas de residuos con accesorios, camperas, jeans y otras prendas de vestir que estaban para la venta, todo por un monto aproximado de 70 mil pesos. También le sustrajeron alrededor de 1.000 pesos en efectivo, una notebook y su costoso celular. Después salieron apresurados por calle Balaguer al Norte y supuestamente huyeron en una moto por avenida Libertador, en dirección al Oeste. María Primo logró luego liberarse y salió corriendo a pedir ayuda a los comerciantes vecinos, pero los ladrones ya habían fugado.