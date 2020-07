¿Qué dijeron los taxistas del video de un colega golpeando a un anciano?

Indignación es lo que generó un hecho ocurrido el pasado miércoles en Caucete cuando un taxista agredió a golpes de puño a un anciano en plena calle. Las imágenes fueron confirmadas como verídicas por el Sindicato de Taxis y fue su máximo representante, Walter Ferrari, quien afirmó a este diario que "estamos indignados, repudiamos cualquier hecho de violencia pero los motivos por ahora no los sabemos, de todas maneras la policía nos dijo que están investigando el hecho", afirmó el sindicalista sobre el siguiente video:

El agresor sería un taxista de apellido Gómez, conocido con el apodo de "Checho" y trabaría en una remisera del centro de San Juan. En cuanto a los motivos aparentes de la pelea, en las imágenes se puede ver que ambos conductores intercambian palabras en el cruce de esas calles del Barrio Catro P. Justo, pero luego sin mediar palabras el conductor del taxi comenzó a agredir al anciano.

"Esto sucedió en el Barrio Justo P. Castro, pero no sabemos los motivos de la pelea. Lo que se sabe hasta ahora es que el remisero es de Caucete y más allá de los motivos esto me pareció indignante, porque en el video se ve que es un hombre de edad el que es agredido. Yo pienso que por más problemas que se dieron no tiene derecho a golpear a ese hombre", afirmó Mario Bustos dueño de la remisera Moya de Caucete.

"Ese tipo es un delincuente, hay que quitarle el carnet", sostuvo Alejandro González, presidente de la Cámara de Empresarios de Taxistas. Quien agregó que "si lo someten a votación, hay que quitarle el carnet profesional a ese tipo", finalizó.

Video: El Canillita Digital