El fuerte mensaje de una ex reina del Sol: volvieron a robarle su caballo y teme que lo carneen

Asco me da la gente miserable que nos rodea. De que sirve que reciban tantos beneficios si siguen siendo la peor lacra para la sociedad. Hoy nos volvieron a robar a Angualasto. Exactamente hace dos au00f1os en mayo nos robaron a Paloma y Angualasto para comercializar clandestinamente su carne, si gente, andan saboreando seguramente carne de caballo. Hijos de puta. Estoy harta de tener que escuchar el dolor de mi padre por este tipo de cosas. Pero duele mu00e1s que no sabemos si lo podremos salvar. Solo esperu00e1bamos que muera por viejo hijos de puta, se merecu00eda morir tranquilo. Ya no ve, despues de sus mu00e1s de 30 acompau00f1u00e1ndonos en la cosecha, en los viajes a Mogna y en nuestra familia ud83eudd7a En las fotos podru00e1n ver cu00f3mo rescatamos a Angualasto hace dos au00f1os y lamentablemente llegamos tarde para paloma. PORFAVOR, SI SABEN ALGO NO DUDEN EN AVISARME. La u00faltima vez los encontramos en las inmediaciones de la Mariano Moreno y Barrio 2 de Abril -Chimbas. Adjunto fotos del u00faltimo robo y como encontramos los restos de Paloma despues que la carnearon. INSISTO, ASCO ME DAN! HIJOS DE PUTA