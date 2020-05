Aberrante: golpea y corta la cara de una mujer para robarle el celular

Una situación de terror fue la que atravesó una mujer sanjuanina y su hijo de 12 años en el departamento Capital. La víctima ingresaba a la casa de su padre cuando fue brutalmente atacada por un motochorro que, dispuesto a todo, la golpeó y hasta le provocó cortes en la cara con el fin de robarle el celular y la cartera.

Todo ocurrió cerca de las 19 horas en calle Toranzo y Liberador. Según la damnificada, identificada como Lorena Garay, un sujeto en una moto negra tipo Yahama la sorprendió mientras entraba al domicilio.

"Me golpeó en la cabeza, la cara. Me arrastró hasta el cordón de la vereda. Lo único importante que me llevaron fue la cartera, donde tenía la billetera con DNI y tarjetas de débito y crédito", contó la mujer a Tiempo de San Juan.

Por los golpes Garay tuvo que ser traslada al Hospital Guillermo Rawson. Se encuentra en buen estado de salud, ahora en la comisaría realizando la denuncia policial.