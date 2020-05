El "narco top" iría hasta la Corte Suprema con el pedido de eximición de prisión

El joven sanjuanino al que le encontraron más de 150 mil plantines de marihuana no está dispuesto a entregarse. Su abogado, Leonardo Villalba, visitó los estudios de Paren las Rotativas y contó que de ser necesario, Matías Frau irá hasta la Corte Suprema con el pedido de eximición de prisión. Mientras tanto la policía lo busca por cielo y tierra a más de dos semanas del histórico operativo en Rivadavia.

"Tenía una plantación importante, fabricaba aceite. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias, así sea Corte Suprema, con el pedido de eximición. Yo no entrego a nadie. Cuando me resuelvan en última instancia el pedido que he hecho, ahí se va a tomar la decisión", sostuvo. Y agregó: "No está prófugo, no ha sido notificado que esté prófugo".

También se refirió a los interrogantes que plantea la defensa: "A él le hacen un allanamiento por una causa de violencia de género, por una denunciado su ex pareja. La Policía manifiesta que él los atiende cuando llegan a su casa y después se va. Si es él el que los atiende, ¿por qué no lo detuvieron?. Después, pedimos la eximisión de prisión y lo mismo hicieron el allanamiento. La Policía Federal y Provincial alegan que ya lo estaban investigando y no consta en ningún lado que lo estaban investigando. Si era un súper narco vip, acá en San Juan...".

El histórico hallazgo de marihuana se dio cuando la Policía de San Juan fue a detenerlo por la denuncia de su pareja, que aseguró que Frau la golpeó y la amenazó de muerte con un arma de fuego. Según fuentes policiales el sujeto logró escapar por los fondos de su finca ubicada frente al Loteo El Ángel, detrás del barrio CGT, en una zona residencial de Rivadavia.

Cuando los uniformados entraron a la propiedad se encontraron con una impresionante plantación de marihuana: había más de 1.500 plantas cannabis sativa, más de 400 semillas de marihuana, 4.500 gramos de cogollo de marihuana, 110.000 pesos, dólares, 4 balanzas de precisión y elementos de trabajo como tijeras de poda, papeles para armado y envoltorios para envasados, insumos, fertilizantes y maquinaria variada para el cultivo. Allí tenía tres invernaderos, dos de los cuales funcionaban en sótanos, aseguraron los investigadores.