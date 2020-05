Bomba: revelan que el vuelo que trajo al tercer contagiado fue un favor entre empleados y los detuvieron

El caso de la médica con coronavirus, la cuarta paciente infectada en San Juan, sigue dando que hablar. Es que sobre la medianoche de este jueves, una infectóloga y el coordinador de vuelos sanitarios fueron detenidos luego de que trascendieran una serie de audios en los que, junto con la profesional infectada, planeaban el vuelo para traer al transportista (hermano de la cuarta paciente) a espaldas de las autoridades. Tras algunas horas fueron liberados.

La detención se dio luego de que el fiscal Correccional Roberto Mallea le solicitara al juez Alberto Caballero que amplíe la investigación contra la profesional con COVID-19, la cual se encuentra internada, y contra la infectóloga Rosa Contreras y el coordinador de vuelos sanitarios, Carlos Javier Porras, por la violación de las medidas sanitarias para impedir la propagación de una pandemia e incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos.

Según trascendió, el Ministerio Público recibió, de manera anónima, una serie de audios en los que la médica infectada le pedía a Contreras (infectóloga del Hospital Marcial Quiroga) que convenza a Porras (coordinador de vuelos sanitarios) de meter en el vuelo sanitario al hermano de la profesional, quien terminó convirtiéndose en el tercer caso con COVID-19 en San Juan y de quien se habría terminado contagiando la médica. Todo esto a espaldas de las máximas autoridades.

Como si todo eso fuera poco, y según dejan al descubierto los audios, los tres involucrados también trataron de evitar que el transportista cumpla con la cuarentena obligatoria para todo aquel que ingrese a la provincia. "Ahí hablé con el Javier Porras, dice de traerlo, no hay problemas, que él ya tiene planeado traerlo el lunes. Lo que necesita, para tranquilidad del 107 y no sé qué cuanto, que cuando venga acá no quede en aislamiento", dice en el audio Contreras a la médica infectada, aparentemente luego de haber hablado con el coordinador de vuelos sanitarios.

La transcripción completa de los audios

Dentro de la causa, los archivos de audio son la prueba más importante contra los tres profesionales de la salud, acusados de alterar información para trasladar al paciente. Mirá a continuación la transcripción de los audios y luego toda la denuncia:

Audio 1

Rosa Contreras: L. mirá ahí hablé con Javier Porras, dice de traerlo no hay problemas, que el ya tiene planeado traerlo el lunes, lo que necesita es para tranquilidad del 107 y no sé qué y no sé cuanto, y cuando venga acá no quede en aislamiento... emmm yo ya le dije que le mande las capturas de pantalla de la infectóloga de allá de que lo estaba viendo, que tiene todos negativos, que qué se yo, pero igualmente como la voy a esperar haber si mañana me voy a volver a meter a ver si ya lo cargaron, me estuve metiendo hasta recién al CCI y todavía no lo cargan, a ver si mañana lo cargan, ¿mañana qué día es? Domingo, antes del lunes a la tarde cuando lo trasladaría, ya tiene por lo menos, me piden uno más.

Si está se lo paso inmediatamente y bueno si está se quedan todos más tranquilos, para que directamente cuando vengan a internarse no venga a aislamiento, viste o de última lo traes y le harán un hisopado acá y se quedan todos más tranquilos, pero es una barbaridad de hisopados, lo van a dejar sin cerebro de tanto meterlos hisopos, cuatro hisopados ya!!!

Audio 2

Rosa Contreras: L. quién te pide dos, porque la otra cuando venga... yo igual, ahí yo le he pedido a la infectóloga que le suben los resultados, pero sino decime quién te pide lo otro porque de última le hacemos uno acá cuando llegue y listo, se hacen tantos al pedo al personal asintomático, no les vas a hacer a un paciente cuando llegue y así se quedan tranquilos viste y acá en dos días lo tenés, ya está va no fue el COVID y está la historia clínica y está todo...

Audio 3

Rosa Contreras: Me hacés empanadas tres meses seguidos si lo convenzo, me escuchaste...

Audio 4

Rosa contreras: L. qué ocote boluda, se quiere morir la infectóloga de allá, porque lo han tenido sin aislamientos, me estás matando con esto que me estás diciendo!!!, me quiero morir, ya estoy llamando al hospital, yo supongo que usan barbijos como todos los servicios, igual me preguntó si estaba bien, tiene tres PCR, incluso al alta le hicimos uno, a todo el mundo que tiene tres PCR le dieron negativo, no puede ser... no puede ser, estaba como loca... tranquila, nada que salga todo bien.