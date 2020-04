Condenan al sujeto que acuchilló a su es pareja porque no quiso tener sexo con él

El lunes por la madrugada, Ramón Gerónimo Díaz había atacado con un cuchillo a su pareja porque no había querido mantener relaciones sexuales con él y, tras ser detenido, fue condenado por Flagrancia a dos años de prisión efectiva por lo que será enviado directo al Penal de Chimbas.

El sujeto oriundo de Sarmiento apuñaló a su ex en el pecho cuando la víctima escapaba y luego de que el violento le había sentenciado: “De acá no salís viva”. Sin embargo, la mujer que no sufrió una herida de profundidad logró pedir auxilio en la vía pública y a los pocos minutos personal policial intervino para reducir y apresar al agresor.

Este es el cuchillo que utilizó Díaz para atacar a su ex pareja

Por el delito de amenazas y lesiones leves agravadas por ser cometidas en contexto de violencia de género, en concurso real con infracción en los artículos 205 y 239 del código penal en el marco del DECNU 297-2020 y 325-20, Díaz cumplirá su castigo tras las rejas en el Servicio Penitenciario.

Según informaron fuentes allegadas al caso, el condenado había actuando de forma violenta previamente ese mismo día, cuando la víctima se encontraba en la casa de una amiga, y éste irrumpió en el lugar para buscarla. Ofuscado, le gritó y la sujetó con fuerza, por lo que aceptó ir con él para que la situación no pasara a mayores, seguramente sin saber lo que le deparaba.