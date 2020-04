Este es el acusado de darle trompadas y patadas a su ex en Caucete porque ésta le dio un escarmiento

No es la primera vez que el policía caucetero ahora detenido, agredía a su ex pareja. Ya en diciembre de 2018, la mujer lo había denunciado por amenazas y por echarla dos veces de la casa, confirmaron sus allegados. Esos son los antecedentes del oficial principal que era uno de los responsables de Relaciones Policiales de la fuerza provincial y que el jueves último fue detenido en Caucete por propinarle trompadas y patadas a esa misma señora frente a otros tres policías, después de que ésta le diera un escarmiento.

Ricardo Quiroga, de 43 años, ahora se encuentra preso en una dependencia policial de Chimbas por una causa penal por el delito de lesiones leves agravada en contexto de violencia de género. Además le iniciaron un sumario administrativo en la Subsecretaría de Control de Gestión.

Fuentes del caso señalaron que Quiroga estaba separado de la víctima desde diciembre de 2018. Fue luego de otro episodio de violencia en el que éste supuestamente agredió verbalmente y amenazó a la madre de sus hijos. Antes la había echado en dos oportunidades de la casa, contaron sus allegados.

La relación parecía que no tenía retorno, pero aparentemente él se creó una cuenta de Facebook falsa para espiarla y empezó a enviarle mensajes para intentar conquistarle. Al tiempo ella descubrió que era él y le siguió el juego hasta que volvieron a verse, según las versiones. La mujer creyó que podía recomponer la relación y fue así que se encontraron algunas veces. Él a veces se aparecía en la casa con intenciones de seducirla, contaron. Aun así Quiroga seguía viviendo con su actual pareja y en las últimas semanas se llevó a sus hijos a su nuevo domicilio porque su ex pareja no podía mantenerlos, contaron fuentes del caso.

El jueves último alrededor de las 7, Quiroga se presentó en la vivienda de su ex pareja aprovechando que estaba sola con intenciones de intimar con ella. La mujer aparentemente veía que la relación no llevaba a nada y le preguntó sobre el futuro de ambos, entonces parece que él la menoscabó.

La señora sintió que la estaba usando y se burlaba, por eso decidió darle un escarmiento. Según lo que denunció, en el momento en que el policía se quitó el traje –trabaja de civil- que llevaba y se acostó, ella dijo que aguardara que iba al baño. Fue ahí que sin que éste se diera cuenta, agarró su camisa, su pantalón, la llave de su auto Chevrolet Prisma y lo dejó encerrado en la habitación, mientras que salió presurosa a la calle.

La mujer corrió hasta que encontró el auto estacionado a tres cuadras de su casa y lo puso en marcha. Por detrás llegó furioso Quiroga, que llevaba su saco y un pantalón que encontró en la casa de su ex, y trató de detenerla pero ella igual se marchó en el vehículo.

La víctima fue al domicilio de actual del policía y buscó a su concubina. Directamente habló con ella, le entregó las pertenencias de Quiroga en sus manos y le contó lo que éste estaba haciendo. Pero de un segundo a otro llegó el oficial principal a bordo de una camioneta sin identificación de la Policía junto a otros tres efectivos de la Brigada de Investigaciones Este, entre ellos una mujer. Lo que dicen fue que él los llamó para que lo ayudaran a buscar a su ex mujer y al vehículo.

Lo que declaró la mujer fue que Quiroga le pegó dos cachetazos, que en eso ella intentó correr y recibió una trompada en el hombro o la espalda y cayó al piso. El oficial principal no se detuvo, según la denuncia, por el contrario le propinó dos patadas estando en el suelo. La víctima también aseguró en su denuncia que hasta ese momento ninguno de los otros policías intervino. Recién cuando la vieron en el suelo reaccionaron y sujetaron al oficial principal.

Esos mismos efectivos llamaron a otra patrulla y la mujer policía le dijo al resto que debían llevar a la víctima a la Comisaría de la Mujer a realizar la denuncia. Quiroga quedó detenido en la Seccional 9na y posteriormente los jefes policiales dieron intervención a la justicia y lo trasladaron al Gran San Juan. El juez Matías Parrón, del Quinto Juzgado Correccional, tomó el caso y dispuso algunas medidas judiciales como el examen médico a la muchacha agredida. Allegados a la mujer dijeron que temen que el policía zafe dado que tiene un hermano abogado que trabaja en el Poder Judicial.