La mujer que escapó de un control y dijo tener coronavirus, ahora busca zafar del juicio

La mujer que se fugó de un control policial y se defendió diciendo que tenía síntomas del coronavirus, ahora busca evitar ir a juicio y la posible condena. Al menos eso pretende su defensa, que argumentó que no comprendió lo que hizo y por tanto sería inimputable, revelaron fuentes judiciales. Eso, por el momento frenó el proceso en su contra en el que podría ser castigada con meses de prisión al igual que decenas de sanjuaninos que violaron, sin motivo, la cuarentena dispuesta por el gobierno.

Su nombre es María del Valle Cantoni, de 35 años, y fue detenida el martes 24 de marzo último alrededor de las 20.30 después que evadió un control policial en Avenida Libertador, frente al Patio Alvear, Capital, en el marco del aislamiento social. La mujer se fugó en un auto Renault Clio, entonces los policías dieron el alerta y minutos más tarde la detuvieron a la altura del Centro Cívico.

Para sorpresa de los uniformados, al momento de entrevistarla ésta sostuvo que tenía síntomas del COVID-19 y que por eso no se detuvo. Ahí se armó el revuelo, dado que los policías desplegaron un gran operativo preventivo para aislarla y controlar la situación hasta que llegara un equipo médico. Al rato llegaron los profesionales de la salud y la examinaron, pero rápidamente constataron que la mujer mentía: no tenía fiebre ni otros síntomas de infección del coronavirus. Tampoco justificó por qué andaba por la calle violando las disposiciones. Fue así que le secuestraron el auto y la llevaron detenida a la Seccional 4ta imputada de violar el aislamiento social, preventivo y obligatorio ordenado por el Gobierno nacional.

Como a todos los supuestos infractores, María del Valle Cantoni fue llevada a los tribunales de Flagrancia. Sin embargo, el defensor oficial Facundo Gil sorprendió al fiscal Ignacio Achem y al juez Ricardo Grossi con el planteo de que la mujer no estaba en condiciones de ser juzgada. Fuentes judiciales revelaron que la defensa argumentó que la mujer no comprendió la criminalidad de sus actos, dejando entrever que tiene ciertos problemas de salud mental y en consecuencia es inimputable. Esto interrumpió el proceso y el juez resolvió conformar una junta médica para que examine a la imputada.

Se dispuso que el examen fuera realizado por un grupo de profesionales del Hospital Mental de Zonda, pero esta semana surgió un problema. Fuentes del caso señalaron que desde Salud Pública informaron que este tipo de estudios y evaluaciones se suspendían hasta nuevo aviso en razón del estado de emergencia social por la pandemia. Por lo tanto todo quedó frenado y no se sabe qué va a pasar, o si será examinada por los médicos de la Corte de Justicia. Lo cierto que es que, por ahora, la mujer –que ya se encuentra en su domicilio- no será juzgada hasta tanto resuelvan si es o no inimputable.