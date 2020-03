Un conocido asesino sanjuanino pidió salir de la cárcel para reconocer a su tercer hijo

Un conocido homicida sanjuanino, llamado Brayan Michael Odorcic, solicitó salir de la cárcel para poder reconocer a su tercer hijo. También, pidió dejar el pabellón de máxima seguridad donde está alojado para continuar cumpliendo su condena en una celda común. Ambos pedidos fueron expuestos por su defensa, a cargo de Filomena Noriega, ante el Juzgado de Ejecución Penal.

Según confirmó la propia letrada, Noriega, su cliente tendría que ser trasladado hacia el Registro Civil donde le daría el apellido a su tercer hijo: los dos anteriores ya lo tienen. Sus tres hijos los tuvo con una mujer que conoció en el interior del Servicio Penitenciario Provincial.

Sobre el segundo pedido (de ser cambiado a una celda común), el asesino está desde septiembre de 2019 en el pabellón de máxima seguridad luego de tener una pelea con otro reo. Estar en máxima seguridad significa tener una visita semanal en una celda totalmente aislada de las restantes; y también que los sacan 40 minutos por día al patio del penal. Su defensa, Filomena Noriega, argumentó que no tiene sanción disciplinara para estar allí; y que su vida no corre peligro y, por lo tanto, no hay motivos para aislarlo.

¿Cómo fue el asesinato que terminó con Odorcic condenado?

La noche del 4 de junio de 2017, Ismael Cajas estaba junto a su amigo, Raúl Nergori, en una parada de colectivos de calle España, cerca de calle República del Líbano, Rawson. Eran las 5:30 cuando apareció de imprevisto Brayan Odorcic, quien, portando un cuchillo, amenazó a Cajas para robarle el celular. éste con su amigo lo enfrentaron y ahí se produjo un forcejeo, en medio del cual el ladrón largó unos puntazos. Cajas fue herido en la clavícula y en el abdomen, lo que le terminó costado la vida en pocos minutos.

Odorcic intentó escapar pero lo atraparon en las inmediaciones del lugar del crimen. Desde entonces está preso. En marzo último, a través de la abogada María Noriega, el joven pidió el juicio abreviado y acordaron una pena de 10 años y 6 meses. La propuesta fue ratificada posteriormente por el juez Maximiliano Blejman. Sin embargo, ese fallo luego fue anulado por un planteo de la parte querellante.

A principio de este mes, la abogada de Odorcic insistió con el juicio abreviado previo acuerdo con el fiscal Carlos Rodríguez. El juez Eugenio Barbera respaldó el acuerdo y, en junio de 2019, finalmente dictó sentencia: fue por 10 años y 6 meses de cárcel.