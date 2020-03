El policía acusado de golpear a un joven en Rodeo, pide no ir preso

Temiendo que lo metan preso, el policía de Rodeo denunciado por golpear salvajemente a un joven arrestado, se adelantó y pidió la eximición de prisión. La presentación la hizo su abogado defensor y ahora la decisión está en manos del juez Eduardo Alonso, que lo investiga por su accionar. El agente también tiene un sumario administrativo y está separado de la fuerza.

Se trata del agente Valerio Muñoz, de la Seccional 22da, que fue filmado la madrugada del 5 de marzo último en el momento que golpeaba a un joven tendido en el piso de la plaza de Rodeo, Iglesia, informaron fuentes policiales y judiciales. El muchacho que era agredido es José Nahuel Vergara Cortez, un vecino del pueblo, cuyos padres denunciaron el hecho en la fiscalía de Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal. La causa ahora está en manos del juez Eduardo Alonso, titular del Juzgado Único de 1ra Instancia de esa jurisdicción.

La versión que dio el policía, y que después reprodujo uno de sus jefes, fue que trató de identificar a Vergara Cortez y que éste lo agredió en la cabeza con una botella. Y que por eso reaccionó violentamente para reducirlo. Los padres del muchacho denunciaron que el uniformado le dio una feroz paliza, tanto que tuvieron que asistirlo en el hospital de Rodeo.

Al trascender las imágenes de ese video que grabó otro joven, la Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión del Ministerio de Gobierno ordenó abrir una investigación administrativa contra el agente Muñoz. Por otro lado a raíz de la denuncia de los padres de Vergara Cortez, el juez norteño Eduardo Alonso inició una causa penal por la presunta comisión de un delito por parte del policía. Se habla de apremios ilegales y falta a los deberes de funcionario público, pero en realidad aún tiene en claro qué imputación le cabría, según fuentes judiciales.

El agente Valerio Muñoz, quizás sabiendo lo que se le viene, no quiere correr riesgo y a través de un abogado pidió la eximición de prisión. Esto para evitar que, si el juez Alonso considera que hay elementos para allanar su casa y ordenar su detención, no lo metan preso. Ya se corrió vista al fiscal, quien deberá dar su opinión al respecto. No hay plazo, pero el magistrado deberá expedirse en días más si concede la eximición de prisión o la rechaza. Después seguramente lo citará a indagatoria.