El tremendo relato de una sanjuanina que fue brutalmente golpeada por su ex pareja

Un tremendo caso de violencia de género empezó a circular por las redes sociales. A. L., una joven sanjuanina, expresó que ha pasado por terribles momentos y ya cansada de lo que ocurría, además de denunciarlo a la Policía en innumerables ocasiones, decidió hacer su caso público, y escribió un mensaje por redes sociales. Allí, relata cómo él la habría golpeado y torturado de manera brutal:

El mensaje completo relatado por la víctima:

“Hago público este mensaje porque siento miedo y no quiero que nadie más atraviese por lo que estoy viviendo. Tenemos que entender que las palabras de nuestros amigos nuestra madre y de todas las personas que nos quieren son por algo, por favor no hagamos oídos sordos, prestemos atención a las señales y evitemos llegar a esto.

El día viernes a la salida de una fiesta camino al llevarme a mi casa J. G. quien era mi novio hace 2 años. Al llegar a las 4:40 a la casa de un amigo el cual no sé encontraba . Me golpeo a tal punto de no dejarme ir retenerme de esa hora hasta las 8;30 que le supliqué que me traiga a mi casa.

Esto sucedió en la vía pública la cual no recuerdo el barrio, no se frecuentaba ninguna persona por la calle , en todo momento me siguió pegando amenazándome si gritaba.

Presunto agresor

Si en un momento apareció un Volkswagen Gol Trend negro , la cual nos alumbra pero no sé si se da cuenta de la secuencia de mi cara toda ensangrentada y sentada en el cordón de la calle. Se baja un chico de ese auto entrando a una casa mirándome no sé si alcanzo a verme , al querer gritar J, amenizándome si gritaba le pegaba a él y mi. Quise escaparme en todo momento pero no pude me forzó en todo momento subirme al auto e ir a su casa para lavarme la cara. En se momento le pedí agua para lavarme la cara y boca ya que me salía mucha sangre y me ahogaba. Accedo al subirme al auto y me seguía insultando verbalmente que me lo merecía, luego que lo perdonara que no lo quiso hacer que se equivocó pero que yo que era la culpable porque se había puesto celoso de un hermano por solo compartir con toda la familia. Que yo sola me lo había buscado que él reaccionara así.

Llegamos a su casa y no quise entrar sólo estar afuera es ahí donde me quito los zapatos para poder salir corriendo, me ahogué con la sangre la cual manchó toda la entrada de su casa, su remera mi ropa y dentro del auto lo cual se enojó de la manera que me pego dos patadas pegándome en la cabeza . Obligándome a entrar para lavarme la cara, no me dejo secarme con la toalla ya que era blanca e iba quedar en evidencia . Cuando me dejó solo atiné a sacarme una foto del miedo que tenía no podía colocar la contraseña pero saque una foto como pude rápido antes de que viniera ya que él estaba limpiando en los escalones la sangre que había dejado . En ese transcurso seguía verbalmente insultándome, obligándome a besarlo sino me iba a seguir pegando me tiraba de los pelos y Dios cachetadas . Le decía en todo momento que salgamos afuera que quería respirar, hasta que accedió y trate de correr dos veces la cuales me pilla y no atino a llegar a pedir ayuda. Me lleva de nuevo a los escalones y me quiso besar como no quise me decía dale estúpida bésame bien con ganas . Accedí a creérmelas que no pasaba nada para poder tranquilizarlo y me pudiera traer a mi casa . Me obligo a tener relación sexuales la cuales no quería pero sino no me podía traer. En todo momento le dije que no iba a contar nada que no se hiciera problema. En el camino de su casa hasta la mía venía muy rápido y le pedí que vaya despacio que si se quería matar que lo hiciera solo que yo quería vivir, porque eso también me dijo que si yo decía algo se iba a matar. Al llegar a mi casa, como si nada al bajarme rápido me dijo “¿no pensas saludarme? “ como que no me hizo nada . Fue una tortura lo que pase que seguramente me estoy olvidado de contar muchas secuencias pero pensé que no la contaba más. Me sentí con mucho miedo, sin saber qué hacer y cómo actuar . El día de hoy me llamo como si nada de otro número diciéndome que como estaba que dejemos de pelear”.

Según fuentes allegadas, este hecho ya llegó a la Justicia, además la joven hizo la denuncia en la Comisaría de la Mujer. Con respecto al testimonio que hizo público, este sujeto habría cometido una violación contra la damnificada.