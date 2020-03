Golpeó brutalmente a sus dos hijas por no hacer la tarea, ya tenía denuncias por violento

Ya tenía denuncias por golpear a su primera pareja y también a la última. Y por si fuese poco, ahora está preso por pegarle a dos de sus hijas. El hombre se enojó con las pequeñas de 7 y 8 años, supuestamente porque no hicieron las tareas de la escuela, y les dio una brutal paliza con un cinto y a patadas hasta dejarles moretones en distintas partes de sus cuerpos.

Su apellido es Laciar y tiene 28 años, denunciaron sus vecinos. No se pueden dar más detalles de él para preservar a sus hijas y sus ex parejas, pero se supo que fue detenido el martes último y actualmente se encuentra preso en una comisaría del 9 de Julio por el presunto delito de lesiones leves, agravado por el vínculo. Es que es el papá de las niñas.

El hombre tiene antecedentes por violencia de género. Su ex pareja y madre de sus tres hijas, afirmó que en la Comisaría de la Mujer existen dos denuncias contra este hombre a raíz de sus golpizas. Y en la Policía de 9 de Julio realizó otras exposiciones por sus agresiones, la última fue en octubre por amenazas.

Las marcas. La madre hizo públicas las fotos que tomó a una de las nenas este jueves.

Su última pareja, otra mujer que también padeció sus maltratos, sufrió sus reiteradas golpizas y en agosto pasado lo denunció en la Policía por una salvaje paliza. En esa ocasión lo llevaron preso, confirmaron fuentes del caso. Después la pareja volvió a convivir como si nada. El hombre se llevó a vivir con ellos a sus dos hijas –de la anterior pareja- de 8 y 7 años- a otro domicilio de 9 de Julio. “Las tenía con él porque yo no tengo casa, pero tenemos una disputa legal por la tenencia. A todos les dice que se preocupa por sus hijas, pero las tenía ahí porque se llevó los documentos y la tarjeta y cobra la asignación universal por hijo y no trabaja”, relató la madre.

Fue en esa vivienda donde Laciar golpeó a sus dos hijas, frente a su pareja -ahora su ex, ya no quiere saber nada con él- y a los hijos de ésta. Eso sucedió el martes. La versión es que el sujeto se molestó porque las nenas no hicieron las tareas de la escuela y las atacó a golpes. La mamá contó que, según su hija mayor, las agarró a cintarazos y hasta llegó a pegarle patadas. La agresión fue tan brutal que les dejó moretones en distintas partes del cuerpo.

La que denunció el hecho fue la directora de la escuela adonde concurren las nenas. La docente vio esas marcas en los cuerpos de las nenas y recurrió a la Policía, después intervino la Dirección de la Niñez. “A mí me vinieron a buscar por un problema que había con las niñas. Y cuando llegue al lugar, me encontré con un cuadro desastroso. Mi nenas estaban mal, no podía creer cómo las golpeó”, relató la mamá. El agresor continuará detenido hasta que sea indagado en el Primer Juzgado Correccional, donde se investiga en el tremendo caso.