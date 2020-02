Madre de nena atropellada y abandonada, al responsable: "Da la cara"

A una semana del incidente en Capital en el que una nena de 12 años resultó severamente herida después de que una moto la atropellara y luego se diera a la fuga, la mamá de la chiquita dio detalles de la dramática situación que atravesó junto a su hija quien ahora se encuentra fuera de peligro y le habló directamente al responsable de lo que -de milagro- no fue una tragedia.

La pequeña quedó con lesiones visibles en su rostro, golpes en el cuerpo, traumatismo de cráneo y un hematoma que está siendo observado por profesionales. Y no es para menos, una moto Yamaha de gran tamaño, la cual fue identificada por testigos con la patente GSC, la embistió y arrastró varios metros.

Molesta por la actitud del motociclista que se escapó de la escena, le envió un mensaje mediante esta nota: "Da la cara". Es que tras el fuerte impacto, la desesperación y el miedo se apoderaron de la madre, quien corrió hasta donde estaba la niña. "Estaba toda desfigurada y yo la agarré. La gente que vio todo me decían que no la tocara pero yo quería saber si estaba viva", confiesa. En ese momento, cuenta que el conductor de la moto que llevaba un casco puesto se levantó, tomó el rodado y se marchó sin más.

Pese a semejante injusticia, lo único que le interesaba en ese momento -dice- era la salud de la menor que de inmediato recuperó la consciencia. "Vi que se fue pero no importaba a esa altura. Ahora quiero que aparezca, que se haga responsable por lo que hizo", manifiesta Valeria Lima.

La mujer recuerda cada detalle del hecho que tuvo lugar en Brasil y Guemes el lunes de la semana pasada por la tarde. "Fue solo un susto por fortuna. Con mis hijos íbamos cruzando la calle y el motociclista venía rápido. No sé que le pasó pero en lugar de bajar la velocidad, aceleró y lo único que pude hacer fue gritar pero ya la había chocado. Dieron tres vueltas y mi nena quedó tirada en la calle debajo de la moto. Pensé en lo peor", relata.

Sobre el estado de salud de la nena explica que físicamente evoluciona sin mayores inconvenientes: "Le suele doler la cabeza pero más allá de eso está bien. Estuvo internada un día y ahora se recupera en casa". Aunque reconoce que quedó psicológicamente afectada, pues tiene miedo y se muestra insegura cada vez que van a cruzar una calle. "Para ir al médico, andamos y me agarra fuerte de la mano cunado pisamos el asfalto", asevera.

Según los testigos, el hombre de la moto huyó por calle Belgrano hacia el Oeste y es por ello que desde la Policía, que está detrás del rastro del responsable, se sustentan en las cámaras de CISEM para dar con el paradero del sujeto. "En la Comisaría 3ra (donde está la denuncia) me dijeron que hay videos que lo comprometen. Espero que lo encuentren", expresa.

Sin código: aprovecharse del momento

En medio del incidente que pudo ser peor, a la niña se le cayó su celular y 'magicamente' desapareció del lugar. Según explica Lima, el teléfono quedó tirado y alguien lo tomó, pero no lo devolvió. "Había unas trabajadoras de limpieza de la municipalidad, que la mayoría me ayudó y les estoy agradecida. Sin embargo, una de ellas se aprovechó del momento y se quedó con el teléfono", asegura.

¿Por qué está tan segura? Después de los acontecimientos, dice que buscó el móvil con el sistema de rastreo de GPS. "Me salió la dirección de una de esas mujeres. Fui hasta allí (en Santa Lucía) para que lo devolviera pero me sacó zumbando. Me dijo que ese día no había trabajado porque estaba enferma", expone y sigue: "Sus vecinos me dijeron que sí trabaja para la municipalidad. Por eso hice la denuncia pero no creo que ese tema llegue muy lejos. Me interesa más que aparezca el de la moto".