A una semana del ataque, todavía siguen prófugo el hombre que agarró a tiros al prestamista de Santa Lucía

La Policía no tiene rastros o directamente no puede dar con el sujeto que, hace exactamente una semana, atacó a tiros a un prestamista de Santa Lucía. Efectuó 4 disparos y de milagro no mató a la víctima en la puerta de su propia casa.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad, que captó el momento en que Darío Jesús Cortez (30) era agredido a tiros en la puerta de su domicilio en la calle Ramón Franco y Santa Fe, el martes de la semana pasada.

El agresor sería Rodrigo Ocampo, según denunció la familia del prestamista. Lo conocen porque fueron vecinos en esa zona de Santa Lucía y, aunque ahora reside en otro lugar, seguía frecuentando o de vez en cuando se veía con Cortez.

Fuentes policiales señalaron que Cortez afirmó que no tenía problemas personales ni deudas de dinero con ese otro hombre. La versión que dio es que este último fue a pedirle dinero y como él no quiso dárselo, el otro se puso furioso y lo atacó.

En las imágenes se ve cómo ese otro hombre habla con el prestamista y de un momento a otro empieza a dispararle con un revólver. Le disparó en cada pierna, otro disparo le rozó en uno de esos miembros y un cuarto tiro le impactó en un glúteo. Ninguno lo hirió de gravedad.

El atacante escapó en su moto por calle Ramón Franco al Norte, desde entonces no se sabe su paradero. En la Policía ya tiene su nombre y explican que lo están buscando, pero todavía no lo localizan.